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防疫防到焦慮、憂鬱？醫教６招破解新冠壓力症候群！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-06-10 17:00:02

情緒隨疫情一同爆炸，各國家暴事件大幅飆升。

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由於疫情，全球都在推行留在家裡「stay home」，因為家是疫情期間最安全的避風港，但家卻不一定是抗疫的快樂天堂。COVID-19肆虐全球，各國專家曾提出警告，因疫情無法外出或工作，將使家庭暴力發生風險增加。不久後，家暴數據隨著疫情爆發，包含巴西、西班牙、希臘等國，家暴專線通報數，出現2成以上的增長。

根據衛福部統計，自去年初疫情發生以來，1至3月，全國家庭暴力通報案件約3萬2千件，與前年同期相較，約成長5%，在新北市也發現，三月家暴通報案件數較去年同期暴增近3成。

新冠壓力症後群，疫情中無形的惡性循環。

胸腔內科/重症醫師黃軒表示，在COVID-19疫情「壓力鍋」，所炸出來的一切，現在稱為「新冠壓力症候群（COVID Stress Syndrome）」。去年研究發現，在加拿大和美國，已經有25%民眾，符合新冠壓力症候群，會有莫名行為出現在個人日常行為，例如常常追著疫情進度，夜晚容易驚醒，起來檢查網路任何關於疫情的資訊。產生易怒、情緒不穩，甚至歧視、仇恨、心理變態等，引發暴力事件發生。對於身邊接觸物品，產生非常不安情緒。

另一方面，因疫情影響，上學、上班行為改變，課程僅能在家透過網路學習、上班取而代之使用視訊會議叮嚀工作，不再能與朋友逛街，在家只能依靠外送，解決三餐溫飽和生活用品，各式各樣的生活習慣現在多依靠網路，剝奪了人際關係真實的交流。

除了上班、上課、採買等生活必須以外，不少研究證實，當人們感到慌亂、不知所措時，會不斷透過網路、社群等虛擬世界尋求慰藉及溫暖，壓力可暫時獲得緩解，但現在有太多疫情相關資訊，使人們產生強迫性反覆查閱社群媒體，在關上手機、電視後，壓力便又會重新開始湧現，因此不僅容易上人上癮、著迷，也容易迷失自我。

黃軒醫師表示，新冠壓力症候群不僅改變生命存活率及免疫能力，也正在改變人類的心理行為。疫情正在把全球的真實世界隔離，也封鎖了人心的一切，惟有重新調整步伐，才能找到屬於自己壓力平衡的方法。面對新冠壓力症候群，我們得有同理心面對。

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防疫限制≠心被隔離，６招破解新冠壓力症後群

面對新冠壓力症後群，黃軒醫師建議，關注疫情可訂閱固定新聞報導，也就是生活所需的每日新聞即可，每天只需檢查1至2次可靠的主流新聞來源，社群媒體僅留親密朋友和家人的互動訊息，利用自己的社群媒體談正向力量的事情，甚至可以教育或鼓勵朋友一起面對疫情。

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日常生活上，黃軒醫師建議，可以多和家人聊天，緩解不安的情緒，或聊聊生活中的美好。也可以玩玩拼圖、下棋等益智遊戲，或洗衣、打掃、祈禱等，共同完成工作，儘管一天只有短短幾分鐘的時間。平時自己一個人時也可以看看書、在窗邊欣賞、眺望遠處的風景，也可以多走動、運動、甚至是做體操。另外，也別忘了和許久不見的親友聯繫，聯繫感情。上述綜合下來，最重要的就是離開手機、電視。

新冠肺炎疫情影響了彼此的社交、限制了彼此的行動，但並不代表心也跟著一起被孤立，人們會因為被限制行動、天天關在家而影響心情、悶悶不樂，這是很正常的事，但別讓這情緒傷害了自己或身邊人，倘若發覺自己有情緒上不穩的情形出現，甚至已影響自己或親友，或是有出現了暴力傾向，記得尋求專業心理治療協助，以利重新回復自我。

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