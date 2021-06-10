緊張、焦慮！我有新冠壓力症候群？１分鐘壓力評估自我檢測！

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疫情不只影響健康，更影響人們心理狀態！
胸腔內科/重症醫學黃軒醫師指出，新冠肺炎在全球炸鍋後，影響的不僅是人的生命安全，更嚴重影響著人們的心理健康。在加拿大、美國已有25%的民眾符合新冠壓力症候群，不僅高壓的生活讓人緊張，疫情的資訊更讓人情緒不穩，許多人也會在半夜驚醒查看疫情資訊，甚至引起歧視、仇恨、心理變態、暴力事件。而疫情影響下，人們的生活型態也出現改變，上班、上課、社交、採買等多仰賴網路，也讓人與人之間的實際交流被剝奪。再加上網路、社群媒體早已成為現代人抒發壓力、尋求慰藉的管道，但這「小花園」現在也已被疫情資訊鋪天蓋地的侵襲、遮蔽，人們三不五時就被迫重新面對疫情的緊張，在關閉3C產品後，壓力便容易重新湧現。這些情況形成的惡性循環，引起的新冠壓力症候群正深深影響著人們。
新冠壓力症候群五大面向及四大症狀
黃軒醫師指出新冠壓力症候群的五大面向，包括了對危險和環境污染的恐懼、對社會經濟不景氣的恐懼、資訊不安的關注、仇視心態、創傷姓壓力症狀等。這些使得人們容易出現恐慌大採購、過度迴避公共場所、暴飲暴食或濫用藥物及酒精、對醫護人員恐懼和迴避、對疫苗抱存遲疑或保守態度等，焦慮廣泛的存在。甚至更有研究發現，約有16%的民眾患有高度新冠壓力症候群。
我有新冠壓力症候群嗎？１分鐘自我檢測！
面對緊繃的疫情，許多人或許還尚未察覺自己正面臨情緒緊繃的狀態，黃軒醫師建議可使用「Covid19壓力評估工具」做個初步的自我評估。此為加拿大及美國各大學專業的心理健康科學家、臨床醫師、實習生所成立的《PsyPan Network流行病心理學網站》編製，評估當前情緒面對疫情的壓力狀況。若有發現自己的情緒無法負荷、過度緊繃、甚至出現暴力行為時，記得尋求專業的心理治療協助，以避免傷害自己或身邊的親友。
Covid19壓力評估工具：https://reurl.cc/6aZ036
來源：《PsyPan Network流行病心理學網站》
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