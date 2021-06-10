高端解盲前夕　柯建銘：該停止對於疫苗抹黑

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柯建銘表示，羅姆尼參議員與另一位馬基（Edward Markey）參議員發布聯合聲明表示，將於17日召開「透過夥伴關係強化力量：建立美台關係」聽證會，強化美台關係，聲明中則特別呼籲，美國政府加快實現提供台灣75萬劑疫苗的承諾，並隨時準備回應台北的額外要求，分配疫苗給台灣的軍隊使用。由此便可以證明台灣的確是當今美國政壇的顯學，這又是另外一個美台關係友好的鐵證。
柯建銘呼籲，與此同時是否該靜下心來，冷靜看待這段時間以來，台灣內部對於疫苗的不當抹黑與作為，到底對於台灣的防疫工作，對於台灣走出疫情的幽谷，有什麼樣的幫助？把日本外相對台灣友好的的發言曲解轉傳，不遵守指揮中心的規範施打疫苗，製造社會的亂象，平添人民在疫情中的不安，實非台灣之福，看在美日等為了台灣疫苗努力奔走的盟友眼中，又做何感想？「在野黨是時候停止攻擊抹黑，團結一致走出疫情了。」
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