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日職／台灣加油！王柏融：我會打出讓你們感動的球賽

▲日職火腿隊台灣好手王柏融今年調整打擊動作收到效果，展現自身打擊實力。（圖／取自王柏融IG）
▲日職火腿隊台灣好手王柏融今年調整打擊動作收到效果，展現自身打擊實力。（圖／取自王柏融IG）

記者吳政紘/綜合報導

2021-06-10 16:56:15

日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融今天接受《ElevenSports》專訪，他提到台灣現在疫情嚴峻，不過他也時時刻刻在關心台灣動態，希望球迷繼續為在日本打球的台灣球員加油，他會努力在場上打出令人感動的球賽。

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王柏融日前在英雄訪問表現獲的監督栗山英樹讚賞，他說：「很開心在這個時期能夠幫助球隊拿下這一場很關鍵的比賽，也非常感謝教練團，給我這麼多機會、沒有放棄我，我會繼續幫助球隊贏球的。」

此外，他也很感謝日本提供AZ疫苗給台灣，他說：「在這個機會下，我想要感謝日本，非常感謝在這個時期能夠提供疫苗給台灣，我想代表台灣說聲謝謝。希望不管日本或台灣以及全世界，能夠順利度過這個疫情。」

王柏融目前腳傷無大礙，他說：「台灣的球迷大家好！現在是台灣疫情非常嚴峻的時候，我在日本也是時時刻刻關心台灣的消息，我會在場上打出令你們感動的球賽，也希望你們能持續為在日本打拚的台灣球員加油。」

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