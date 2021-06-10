日職／台灣加油！王柏融：我會打出讓你們感動的球賽

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此外，他也很感謝日本提供AZ疫苗給台灣，他說：「在這個機會下，我想要感謝日本，非常感謝在這個時期能夠提供疫苗給台灣，我想代表台灣說聲謝謝。希望不管日本或台灣以及全世界，能夠順利度過這個疫情。」





王柏融目前腳傷無大礙，他說：「台灣的球迷大家好！現在是台灣疫情非常嚴峻的時候，我在日本也是時時刻刻關心台灣的消息，我會在場上打出令你們感動的球賽，也希望你們能持續為在日本打拚的台灣球員加油。」



