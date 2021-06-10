日職／台灣加油！王柏融：我會打出讓你們感動的球賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，他也很感謝日本提供AZ疫苗給台灣，他說：「在這個機會下，我想要感謝日本，非常感謝在這個時期能夠提供疫苗給台灣，我想代表台灣說聲謝謝。希望不管日本或台灣以及全世界，能夠順利度過這個疫情。」
王柏融目前腳傷無大礙，他說：「台灣的球迷大家好！現在是台灣疫情非常嚴峻的時候，我在日本也是時時刻刻關心台灣的消息，我會在場上打出令你們感動的球賽，也希望你們能持續為在日本打拚的台灣球員加油。」
記者吳政紘/綜合報導
2021-06-10 16:56:15
此外，他也很感謝日本提供AZ疫苗給台灣，他說：「在這個機會下，我想要感謝日本，非常感謝在這個時期能夠提供疫苗給台灣，我想代表台灣說聲謝謝。希望不管日本或台灣以及全世界，能夠順利度過這個疫情。」
王柏融目前腳傷無大礙，他說：「台灣的球迷大家好！現在是台灣疫情非常嚴峻的時候，我在日本也是時時刻刻關心台灣的消息，我會在場上打出令你們感動的球賽，也希望你們能持續為在日本打拚的台灣球員加油。」
指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？
悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?
端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？
三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？