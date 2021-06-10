1922忙不過來？衛福部開職缺「日薪2400元」　工作內容曝

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衛福部因應民眾撥打1922防疫專線初步諮詢後，需要更進一步協助解決問題，因此決定成立1922關懷中心，並發出招攬臨時人員與儲備人員各20名的公告，主要目的在協助民眾撥打1922專線後，若有進一步問題待解決，就能夠進行個案的電話追蹤管理。
根據「台灣公共衛生學會」在臉書張貼的公告，目前1922關懷中心預計招募20名臨時人員與20名儲備人員，將從6月21日排班四個月至10月31日，工作時數為每日8小時，薪酬則分為週一至週五每日1500元，週六、週日每日2400元，津貼則按日計酬，並享有勞健保。
此外，應徵條件並不嚴苛，基本上只要具有公共衛生、防疫、護理工作經驗者，且熟悉Word、Excel等電腦軟體操作、能配合完成相關教育訓練與假日排班皆可寄送履歷報名。而工作內容則分為三類，包含「辦理1922後送案件與民眾聯繫、回覆及追蹤」、「依規定執行案件管理、登打、處理與記錄情形」、「主動提供指揮中心公告及更新的防疫政策及回答民眾資訊」。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。