1922忙不過來？衛福部開職缺「日薪2400元」　工作內容曝

台灣自五月起疫情呈現爆發性成長，近日更連續多日出現雙位數死亡個案，全台人民除了依規定進行防疫三級警戒管制外也繃緊神經對抗新冠肺炎，外出更得配合填寫「1922簡訊實聯制」。對此，衛福部成立1922關懷中心提供民眾進行電話諮詢，今（10）日更是開出週間日薪1500元、週末日薪2400元的條件招募人才。

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▲國內新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月10日累計確診10928例，累計死亡案例349例。（圖／NOWnews製表）

× ▲國內新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月10日累計確診10928例，累計死亡案例349例。（圖／NOWnews製表）

衛福部因應民眾撥打1922防疫專線初步諮詢後，需要更進一步協助解決問題，因此決定成立1922關懷中心，並發出招攬臨時人員與儲備人員各20名的公告，主要目的在協助民眾撥打1922專線後，若有進一步問題待解決，就能夠進行個案的電話追蹤管理。

根據「台灣公共衛生學會」在臉書張貼的公告，目前1922關懷中心預計招募20名臨時人員與20名儲備人員，將從6月21日排班四個月至10月31日，工作時數為每日8小時，薪酬則分為週一至週五每日1500元，週六、週日每日2400元，津貼則按日計酬，並享有勞健保。

此外，應徵條件並不嚴苛，基本上只要具有公共衛生、防疫、護理工作經驗者，且熟悉Word、Excel等電腦軟體操作、能配合完成相關教育訓練與假日排班皆可寄送履歷報名。而工作內容則分為三類，包含「辦理1922後送案件與民眾聯繫、回覆及追蹤」、「依規定執行案件管理、登打、處理與記錄情形」、「主動提供指揮中心公告及更新的防疫政策及回答民眾資訊」。（編輯：楊智傑）

▲ 1922關懷中心發出招募人才公告。 （圖／翻攝自台灣公共衛生學會）