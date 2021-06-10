中市醫護疫苗施打數變　議員要求市府公布接種名冊

我是廣告 請繼續往下閱讀
副總召張耀中說，疫苗接種順序就按照指揮中心公布的分類對象為宜，市府不應也不能用「志工」、「同住家人」等理由越級施打，如果市府對公布施打名冊會有個資法疑慮，那就用非優先接種對象分類表對市民公開透明。
副總召賴佳微表示，各地疫苗施打亂象頻傳，台中市衛生局的說法連日來數變，一下說6月4日前全市醫護會施打完畢，昨日又改口說第一類醫事人員尚缺一萬七千多劑。不禁讓人質疑台中市的疫苗施打是否也有按照施打順序列冊執行？尤其台中市到昨日為止已經接種95884人，第一線醫護的施打缺額數怎麼還會這麼多？黨團秉持監督立場，要求市府公開所有列冊施打的情形，以供市民檢視。
幹事長林德宇表示 ，全台中市到底還有多少位具執業登記的醫事人員未接種，市府一直說不清。到底符合資格的執登醫事人員，全市有多少位？第一類醫事人員的「接種資格」數應是固定的，不可用「接種意願」增加來轉移問題。市府應明確公布具執業登記的醫師、護理師、藥師等醫事人員已完成接種數，不要再打迷糊仗。
副幹事長張家銨表示，第一類醫事人員58531人仍有1萬7千多人尚未接種完成，台中市疫苗卻已施打了94364人次，即便加上二三類施打對象仍有極大落差，問題到底出在哪裡？
書記長周永鴻表示，透明是打擊特權的防腐劑。中市府對醫事人員施打疫苗說明前後不一令人起疑，近日又發生新北市被爆出部分醫院VIP越級施打、前雲林縣長張榮味以現任縣長張麗善兄長的名義打疫苗，以及台北市違規提供超過千劑疫苗供好心肝診所施打等爭議事件，引發輿論譁然。市府應該公布疫苗施打至今的詳細數據及名冊，以昭社會公信。
副書記長黃守達指出，有診所醫師向他投訴，已造冊上去給衛生局達三次之多，直到現在都尚未施打到疫苗。這顯然跟市府五月底所說之6月4日即可將第一類醫事人員施打完畢相差甚遠。若第一類醫事人員的造冊後續有增加，市府就應該要明確公布造冊數量與施打進程，以免徒增市民對市府的不信任感。
此外，針對外界關心醫護人員疫苗施打情形，衛生局長曾梓展說，台中市各醫事機構第一波提報造冊58000人，已施打62000人，而近日各醫事機構又新增提報17000人，判斷可能因疫情升溫及對莫德納疫苗的期待，相信各縣市都有類似情形，市府會再彙整名單提報中央，希望中央理解配發，守護醫護人員。