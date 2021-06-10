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中市醫護疫苗施打數變　議員要求市府公布接種名冊

▲中市議會民進黨黨團請市府應公布已完成接種的疫苗詳細統計和完整名冊。(圖／資料照片2021.6.10)
▲中市議會民進黨黨團請市府應公布已完成接種的疫苗詳細統計和完整名冊。(圖／資料照片2021.6.10)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-10 17:16:35

台中市議會民進黨黨團今(10)日質疑，台中市衛生局長曾梓展昨（9）記者會說，台中市尚有1萬7千多名醫事人員尚未施打疫苗，但5月31日及6月1日市府新聞稿卻兩度強調台中市第一類醫事人員將於4日施打完畢。民進黨團聲明，鑑於近日台北市、新北市與雲林縣陸續發生施打爭議，市府應公布已完成接種的疫苗詳細統計和完整名冊。

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總召謝明源表示，近期接到各類醫事人員反映要預約疫苗卻排不到，市府當時卻宣稱醫護施打完畢，如今卻又說還有1萬7千多位尚未施打。防疫視同作戰，疫苗就是裝備，該穿在第一線戰士的身上的裝備不該被輕易亂配給。

副總召張耀中說，疫苗接種順序就按照指揮中心公布的分類對象為宜，市府不應也不能用「志工」、「同住家人」等理由越級施打，如果市府對公布施打名冊會有個資法疑慮，那就用非優先接種對象分類表對市民公開透明。

副總召賴佳微表示，各地疫苗施打亂象頻傳，台中市衛生局的說法連日來數變，一下說6月4日前全市醫護會施打完畢，昨日又改口說第一類醫事人員尚缺一萬七千多劑。不禁讓人質疑台中市的疫苗施打是否也有按照施打順序列冊執行？尤其台中市到昨日為止已經接種95884人，第一線醫護的施打缺額數怎麼還會這麼多？黨團秉持監督立場，要求市府公開所有列冊施打的情形，以供市民檢視。

幹事長林德宇表示 ，全台中市到底還有多少位具執業登記的醫事人員未接種，市府一直說不清。到底符合資格的執登醫事人員，全市有多少位？第一類醫事人員的「接種資格」數應是固定的，不可用「接種意願」增加來轉移問題。市府應明確公布具執業登記的醫師、護理師、藥師等醫事人員已完成接種數，不要再打迷糊仗。

副幹事長張家銨表示，第一類醫事人員58531人仍有1萬7千多人尚未接種完成，台中市疫苗卻已施打了94364人次，即便加上二三類施打對象仍有極大落差，問題到底出在哪裡？

書記長周永鴻表示，透明是打擊特權的防腐劑。中市府對醫事人員施打疫苗說明前後不一令人起疑，近日又發生新北市被爆出部分醫院VIP越級施打、前雲林縣長張榮味以現任縣長張麗善兄長的名義打疫苗，以及台北市違規提供超過千劑疫苗供好心肝診所施打等爭議事件，引發輿論譁然。市府應該公布疫苗施打至今的詳細數據及名冊，以昭社會公信。

副書記長黃守達指出，有診所醫師向他投訴，已造冊上去給衛生局達三次之多，直到現在都尚未施打到疫苗。這顯然跟市府五月底所說之6月4日即可將第一類醫事人員施打完畢相差甚遠。若第一類醫事人員的造冊後續有增加，市府就應該要明確公布造冊數量與施打進程，以免徒增市民對市府的不信任感。

此外，針對外界關心醫護人員疫苗施打情形，衛生局長曾梓展說，台中市各醫事機構第一波提報造冊58000人，已施打62000人，而近日各醫事機構又新增提報17000人，判斷可能因疫情升溫及對莫德納疫苗的期待，相信各縣市都有類似情形，市府會再彙整名單提報中央，希望中央理解配發，守護醫護人員。

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