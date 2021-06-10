蝦皮購物618超狂年中慶　萬件商品1折起

2021年台灣迎來一場不能掉棒的防疫耐力賽！面對長時間居家防疫馬拉松的用戶，蝦皮購物推出的「618超狂年中慶」也迎來最高潮，6/18當日祭出萬件商品1折起， 包含iPhone 12 Pro Max 256GB、米家手持無線吸塵器 1C、Kiehl's 激光極淨白淡斑精華 50ml等，通通讓你1折帶回家！另外，最高折抵2,000元的商城85折券、有機會開出百萬得主的蝦皮大樂透、每人再加碼5張的免運券，還有618超狂年中慶活動大使動力火車，將於6/17蝦皮跨夜直播獨家獻唱，準備陪伴全台民眾一起打贏這場不能輸的防疫耐力賽！





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▲蝦皮購物「618超狂年中慶」，iPhone 12 Pro Max 256GB，6月18日凌晨0點限時瘋搶，優惠價4,140元。（圖／資料照片）

× ▲蝦皮購物「618超狂年中慶」，iPhone 12 Pro Max 256GB，6月18日凌晨0點限時瘋搶，優惠價4,140元。（圖／資料照片）

蝦皮購物「618超狂年中慶」6/18當日萬件商品1折起 瘋搶超狂50萬份1元蛋捲冰淇淋！





蝦皮購物「618超狂年中慶」迎來最高潮，6/18當日重磅祭出萬件商品1折起，iPhone 12 Pro Max 256GB凌晨0點瘋搶下殺1折只要4,140元、米家手持無線吸塵器 1C15點瘋搶1折只要540元即可到手！0點至2點可用的限量蝦皮商城85折優惠券，搭配SAMSUNG 三星 27吋 電競螢幕顯示器，只要7,599元；6/18當日更每位用戶加碼送出5張免運券！另外，為歡慶「618超狂年中慶」，蝦皮購物再加碼麥當勞1元蛋捲冰淇淋限時開搶，6/18凌晨０點起，瘋搶50萬份1元的美味蛋捲冰淇淋；此外更攜手凱基、第一等24家銀行祭出回饋，其中國泰世華蝦皮購物聯名卡最高回饋29%！所有超狂優惠盡出，邀請每位消費者一同宅家歡慶618超狂年中慶。





另外為了讓用戶居家防疫不無聊，蝦皮購物「618超狂年中慶」除了眾多優惠外，更特別邀請動力火車直播獻唱！ 6/17晚間19點開始跨夜直播，邀請到黃子佼、李友廷及家家等藝人，在直播上玩遊戲互動、大方分享私密宅日常。當然更不能少了超狂活動大使「動力火車」，特別於蝦皮跨夜直播領銜開唱，甚至開放粉絲同框進線一起狂歡，6/15更會於蝦皮購物粉專再抽「動力火車」親筆簽名的吉他，為粉絲們大謀福利！6/18當日更少不了的直播馬拉松，蝦皮購物也攜手QUEENSHOP、霓淨思等近20家品牌，從上午10點直播到晚間23點，不僅在疫情期間陪伴大家13小時，更推出下殺42折起的直播優惠價，鼓勵消費者宅家看直播，好康不囉嗦！





▲蝦皮購物618超狂年中慶，618跨夜派對60萬豪禮佼出來，特邀超狂活動大使「動力火車」跨夜直播領銜開唱。（圖／資料照片）

× ▲蝦皮購物618超狂年中慶，618跨夜派對60萬豪禮佼出來，特邀超狂活動大使「動力火車」跨夜直播領銜開唱。（圖／資料照片）

▲蝦皮購物618超狂年中慶，為粉絲謀福利，再抽「動力火車」親筆簽名的吉他。（圖／資料照片）

× ▲蝦皮購物618超狂年中慶，為粉絲謀福利，再抽「動力火車」親筆簽名的吉他。（圖／資料照片）

蝦皮購物618超狂年中慶「超狂紅包雨」、「蝦皮夾夾樂」與「養蝦達人」等遊戲也祭出6/18當日最狂回饋機制，迪士尼萬元福袋與萬元蝦幣等超值好禮等你來拿！此外，免出門、免花錢就可投注的新版蝦皮大樂透， 6/18當日也有機會開出100萬獎金，即刻就到蝦皮大樂透活動頁登錄幸運數字，下一任百萬富翁就是你！



