高雄連4天+0　陳其邁發狠話特權插隊打疫苗就送法辦

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陳其邁也再次拜託、請求大家，如果可以，端午節還是留在原地最好，避免跨區移動，如端午節仍須返回高雄民眾，千萬要遵守防疫規定。陳其邁提醒，若在南下高雄前，發現自己有呼吸道狀況，請千萬不到搭乘大眾運輸工具。如果回到高雄後出現相關症狀，請撥打1922，讓市府衛生局協助進行檢查。
此外，陳其邁也對插隊打疫苗表示，打疫苗是一個公平的問題，就是根據風險等級列冊，逐一把疫苗打好打滿，人民對醫護同仁的信賴，在社會與國家需要時，醫護要珍惜。他對插隊打疫苗行為不以為然，他強調，只要利用特權插隊就試試看，他一定用傳染病防治法送辦。
隨後陳其邁也針對疫苗施打表示，高雄75歲以上長輩約16萬人，第一波施打疫苗時間設定6月15日到17日，對象為87歲以上長者（民國23年12月31日前出生），人數約3萬1千餘位；第二波為6月18日到22日、80到86歲長者、約6萬1千人；第三波6月23日起、75歲到79歲、人數約6萬8千人。
陳其邁也號召熱血計程車司機，協助獨居、身心障礙及重大傷病等行動不方便長輩參與接送長輩與行動不便者，如果長輩有家人協助最恰當，如果不方便，可透過各區公所聯繫，由熱心運將能幫忙，市府將在車資上適度補貼。
為體諒醫護人員的辛勞，今天陳其邁在防疫會議後記者會對高市防疫醫護人員津貼再加碼，除原來高雄市醫護人員若不幸因公染疫，將發放10萬元慰問金、隔離者則發放3萬元慰問金外他也強調，高市府也幫醫護人員投保疫苗保險，保費由市府買單。另對於第一線醫護同仁，市府也準備安心客棧，他宣佈只要是專責病房或專責照顧的醫護同仁，安心客棧都可免費住宿，旅館名稱會公布在相關網站。
陳其邁也宣佈，今天再增加防疫醫護人員的托育補助，防疫警消同樣適用，0至2歲受託補助，全日托育補助8千元、日間托育補助4千元，希望讓第一線防疫人員無後顧之憂。
同時，針對NCC基於新聞工作，屬於高接觸風險工作者，目前正向CDC爭取，將新聞媒體工作者，列入優先施打疫苗對象。陳其邁也認為，台灣是民主社會，謝謝很多媒體報導防疫工作，讓我們訊息能更清楚地傳遞。所以基於防疫過程中必須以大家團結、互助、合作且新聞媒體工作風險等級相當高，應該施打疫苗，他將在適當時機向中央建議作優先順序考量，這個是有必要的。
高市府衛生局也針對確診者案10489作說明，衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄市今天並無本土個案，桃園10489個案是5月31日出現症狀，他發病前後一天都在高雄出差，足跡已公布過，依據疫調，他與客戶接觸時間較久，加上發病前後一天與發病日都在高雄，因此染風險較高。
潘炤穎也表示，案10489在他接觸的公司擴大匡列密切接觸者10人、另匡列一般接觸者49人，總共匡列59人。投宿旅館則增列實聯制對象4人、房客2人，總共匡列人數，除居家隔離的10人不變外，一般接觸者屬於自主健康管理增加到82人。
潘炤穎指出，檢驗結果，其中密切接觸者10人中，包含快篩及PCR都呈陰性，一般接觸者快篩82人陰性，PCR80人陰性、另2人檢驗中。
對於網友爆料小港案11253曾在口罩工廠工作一案潘炤穎表示，足跡公布原則是有特定風險，若確定該地沒有傳播風險就不會公布，經查證該場域人員廠房25人都已居家隔離且經檢驗均屬陰性，隔離主因是共用洗手間，不過監視畫面可見作業時有戴手套與口罩，廠房人員除匡列居家隔離，現場成品、半成品也都依照藥事法規定扣留、銷毀。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。