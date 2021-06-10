防疫優先！高市區監理所促客運業者每車承載率

交通部公路總局高雄市區監理所督導各客運業者於端午連假期間，實施每班車承載率不超過20%之限制，以遵守防疫規定，減少假期人流。高雄市區監理所所長陳崑山表示，該所為因應中央流行疫情指揮中心宣布延續全國疫情第三級警戒，並減少民眾於端午連假期間，非必要之跨區域移動，乃督導各客運業者配合指揮中心指示實施承載率限制。
記者黃守作／高雄報導
2021-06-10 22:00:00
陳崑山強調，此一客運承載率限制，是每班車販售之座位數不超過20%，亦不開行加班車輛。而已售出超過20%之班次，將協調民眾退票或改搭乘其他時刻之班車。
陳崑山指出，民眾因配合疫情而退票所衍生之手續費用，將由公路總局補貼，免由民眾負擔，他並呼籲必要乘車之乘客，應切實遵守防疫規定，乘車時全程佩戴口罩、配合量測體溫，並於進入客運站及上車前掃描QR Code完成實聯制登記。
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