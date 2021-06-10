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防疫優先！高市區監理所促客運業者每車承載率

▲交通部公路總局高雄市區監理所督導各客運業者於端午連假實施每班車承載率限制，以遵守防疫規定，減少假期人流。(資料照／記者黃守作攝)
▲交通部公路總局高雄市區監理所督導各客運業者於端午連假實施每班車承載率限制，以遵守防疫規定，減少假期人流。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2021-06-10 22:00:00

交通部公路總局高雄市區監理所督導各客運業者於端午連假期間，實施每班車承載率不超過20%之限制，以遵守防疫規定，減少假期人流。高雄市區監理所所長陳崑山表示，該所為因應中央流行疫情指揮中心宣布延續全國疫情第三級警戒，並減少民眾於端午連假期間，非必要之跨區域移動，乃督導各客運業者配合指揮中心指示實施承載率限制。

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陳崑山強調，此一客運承載率限制，是每班車販售之座位數不超過20%，亦不開行加班車輛。而已售出超過20%之班次，將協調民眾退票或改搭乘其他時刻之班車。

陳崑山指出，民眾因配合疫情而退票所衍生之手續費用，將由公路總局補貼，免由民眾負擔，他並呼籲必要乘車之乘客，應切實遵守防疫規定，乘車時全程佩戴口罩、配合量測體溫，並於進入客運站及上車前掃描QR Code完成實聯制登記。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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