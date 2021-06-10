中市「線上紓困專區」好方便 中央、地方紓困一手掌握
國內疫情嚴峻，衝擊民生及產業經濟，台中市政府推出「紓困10方」、行政院也公布「紓困4.0」，地方與中央紓困資訊繁雜，為方便民眾查詢，台中市研考會建置「台中市線上紓困資訊專區」平台，整合58項地方與中央的紓困資訊，市長盧秀燕指稱是「台中市民獨享好康」，鼓勵多加利用。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-10 18:02:05
盧秀燕市長表示，市府於5月底推出「紓困10方」，行政院也於6月3日公布「紓困4.0」方案，各項紓困方案的資訊非常多，且散播在各部會與局處，由於民眾各行各業性質不一，查詢資料煩雜。研考會特別整合市府與中央的紓困資訊，建置「台中市線上紓困資訊專區」平台，目前彙整多達58項紓困資訊，舉凡申請辦法、表單都可在平台中查詢、直接申辦，提供市民便利管道。
研考會主委吳皇昇說明，中央和地方的各項紓困措施不論是對象、資格條件、申辦方式、主辦機關等等，皆有所不同，讓人看得眼花撩亂，雖有許多圖卡、懶人包或文字訊息提供說明，但內容繁雜且分散於不同機關網站，民眾不但需費時查找，一時間也難以了解如何申辦。
為此，資訊中心整合市府及中央各部會多達58項的紓困申辦資訊，分別發布在台中市官網的線上紓困資訊專區及服務e櫃檯系統。吳皇昇說明，以紓困專區為例，簡易區分為個人紓困、產業紓困、租金減免、紓困貸款、稅捐緩徵減免五大類，每一個紓困項目下提供簡要內容說明、網址連結、線上申辦連結及洽詢電話，讓民眾在同一個專區平台快速查閱，一手掌握防疫紓困資訊，達到簡政創新目標。