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發燒比例小於1%！盼通過EUA　高端：看起來是樂觀的

▲高端疫苗宣布二期解盲成果。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲高端疫苗宣布二期解盲成果。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-10 18:03:42｜2021-06-10 18:36:13

國內疫情嚴峻，國產疫苗研發備受關注，高端疫苗公司今（10）天下午召開記者會，公布新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗期間分析數據解盲，高端疫苗總經理陳燦堅宣布，解盲成功，在安全性上所有受試者未出現不良反應。

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對於二期解盲成果，陳燦堅還強調，從發燒數據看來，比例非常低，這個次單位疫苗安全性非常好，發燒比例小於1%，是非常好的安全指標，也符合EUA審查標準。對於申請EUA是否通過？陳燦堅表示：看起來是樂觀的，但是仍以主管機構跟專家委員比對為主。

針對食藥署今（10）天公布國產疫苗緊急使用授權（EUA）標準，陳燦堅表示，裡頭除了原來主管單位過去一陣子訂的標準，還增加了一些項目，有兩方面要符合，其中除了疫苗EUA或是常規藥證必須要是安全的，要有安全性的資料外；注射第二劑後的追蹤時間中位數要兩個月，且受試者超過三千人，對此陳強調，高端疫苗都有符合相關標準，看起來是樂觀的，但是仍以主管機構跟專家委員比對為主。

高端疫苗也指出，這次二期試驗發現，全身系統性或是局部副作用等，在一個月安全資料裡面，免疫注射組，該有的疼痛、腫脹都有，一致性很高，沒有太大區別、非常安全。

根據高端二期試驗解盲資料指出，相關全身性不良事件分析，發燒比率：疫苗組為0.7%，安慰劑組0.4%；疲倦比率：疫苗組為36.0%，安慰劑組29.7%；肌肉痠痛比率：疫苗組為27.6%，安慰劑組16.6%；頭痛比率：疫苗組為22.2%，安慰劑組為20.0%；腹瀉比率：疫苗組為15.1%，安慰劑組為12.6%；噁心嘔吐感比率：疫苗組為7.7%，安慰劑組為6.7%。局部不良反應：最主要的局部不良反應為注射部位疼痛感，疫苗組受試者為71.2%，安慰劑組為23.3%，且多數為輕度。

針對高端疫苗的安全性與其他上市疫苗比較，高端表示，不管是跟腺病毒或是mRNA疫苗比較，在安全性數字上，遠比其他疫苗平台好很多，發燒表現小於1%，至少是其他疫苗平台的10倍以上，頭痛、倦怠、噁心的發生機率也是三分之一，那些會影響生活工作的狀況，從數字看起來是相當輕微，高端還聲稱：「這是個老闆可能不會核可疫苗假的疫苗，打完還是可以上班、上學」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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