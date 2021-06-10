發燒比例小於1%！盼通過EUA　高端：看起來是樂觀的

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針對食藥署今（10）天公布國產疫苗緊急使用授權（EUA）標準，陳燦堅表示，裡頭除了原來主管單位過去一陣子訂的標準，還增加了一些項目，有兩方面要符合，其中除了疫苗EUA或是常規藥證必須要是安全的，要有安全性的資料外；注射第二劑後的追蹤時間中位數要兩個月，且受試者超過三千人，對此陳強調，高端疫苗都有符合相關標準，看起來是樂觀的，但是仍以主管機構跟專家委員比對為主。
高端疫苗也指出，這次二期試驗發現，全身系統性或是局部副作用等，在一個月安全資料裡面，免疫注射組，該有的疼痛、腫脹都有，一致性很高，沒有太大區別、非常安全。
根據高端二期試驗解盲資料指出，相關全身性不良事件分析，發燒比率：疫苗組為0.7%，安慰劑組0.4%；疲倦比率：疫苗組為36.0%，安慰劑組29.7%；肌肉痠痛比率：疫苗組為27.6%，安慰劑組16.6%；頭痛比率：疫苗組為22.2%，安慰劑組為20.0%；腹瀉比率：疫苗組為15.1%，安慰劑組為12.6%；噁心嘔吐感比率：疫苗組為7.7%，安慰劑組為6.7%。局部不良反應：最主要的局部不良反應為注射部位疼痛感，疫苗組受試者為71.2%，安慰劑組為23.3%，且多數為輕度。
針對高端疫苗的安全性與其他上市疫苗比較，高端表示，不管是跟腺病毒或是mRNA疫苗比較，在安全性數字上，遠比其他疫苗平台好很多，發燒表現小於1%，至少是其他疫苗平台的10倍以上，頭痛、倦怠、噁心的發生機率也是三分之一，那些會影響生活工作的狀況，從數字看起來是相當輕微，高端還聲稱：「這是個老闆可能不會核可疫苗假的疫苗，打完還是可以上班、上學」。
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