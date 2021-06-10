新冠疫苗解盲　高端：血清陽轉率99.8%成功誘發免疫反應

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至於局部不良反應部分，最主要的不良反應為注射部位疼痛感，疫苗組受試者為71.2%，安慰劑組為23.3%，且多數為輕度，其他包括注射處紅斑、注射處硬塊腫脹，安慰劑組都是0%，疫苗組只有4.9%至10.5%的不良反應發生。
李思賢強調，在整體不良反應監測上，期間分析內並未發生疫苗相關不良反應，高端候選疫苗確實展現次單位疫苗良好安全耐受性，在安全性評估上在全身性及局部不良反應比例皆雙低。
此外，在免疫生成性評估部分，他說以受試者完成第二劑疫苗接種後第28天採血點的血清進行分析。首先是，血清陽轉seroconversion rate，陽轉率為一個重要指標，用來判斷受試者在接受疫苗施打後，是否成功誘發對抗病毒的免疫記憶。目前期間分析數據顯示，不分年齡疫苗組的血清陽轉率為99.8%，安慰劑對照組陽轉率則為0，統計檢定力P值為<.001，顯示疫苗組受試者在接受兩針疫苗施打後，幾乎全數成功誘發免疫反應。
第二項重要指標受試者中和抗體幾何平均效價GMT titer及GMT倍率比值，在這次期間分析當中，按主管機關要求，統一以中研院P3實驗室以野毒株中和試驗數據為基準，以利主管機關及其他以上市疫苗數據做為外部對照組，進行免疫橋接比對。
而目前高端新冠肺炎期間數據分析結果顯示，在不分年齡組情況下，疫苗組在第二劑疫苗接種後第28天，血清陽轉率99.8%，中和抗體幾何平均效價 (GMT titer)為662， GMT倍率比值為163倍增加。而20~64歲疫苗組族群，血清陽轉率為99.9%，中和抗體幾何平均效價(GMT titer)為733，GMT倍率比值為180倍增加。安慰劑對照組為<4，統計檢定力P值為<.001。
李思賢強調，從以上數字可看到明顯上升倍數，而與免疫生成數有關，除這3項為評估指標之外，在批次一致性(lot-to-lot consistency)，次要評估指標中，主管機關要求在二期試驗中納入疫苗的三批次一致性研究。批次一致性以1為基準，以95%為信賴區間，目標批次一致性數值應界於0.5~2.0以視為達標。根據本次期間分析計算，中和抗體效價計算，批次一致性數值實際換算為0.9~1.2，幾趨近於一，顯示這次臨床試驗的三個獨立疫苗生產批次具有高度的一致性，製程相當穩定。
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