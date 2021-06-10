影／違規配發疫苗給診所？柯文哲認：錯就是錯解釋也沒用

位在台北的好心肝診所，遭到揭露在疫苗缺乏的當下，非法為不具資格的民眾施打新冠肺炎疫苗，引發社會各界議論，對此台北市政府與中央防疫指揮中心為了「能不能配送疫苗給診所」一事相互槓上。而台北市長柯文哲也在今（10）日的北市防疫記者會上認錯，表示市府方面也在調查為何可以送至診所，並直言「錯就是錯、解釋也沒用」。





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針對「能不能配送疫苗給診所」一事，在昨日診所爆發違規打疫苗一事時，防疫指揮中心晚間就發表聲明，表示尚未許可基層診所提供疫苗接種服務，北市任意將多達1000多劑疫苗撥給診所，既違反規定也不合情理。不過柯文哲今天上午隨即拿出衛福部四月的公文，表示若醫院的疫苗庫存量過多，經評估無法在期效內用完，就可以轉配送給其他醫療院所使用。





▲針對指揮中心直言沒有規定可以讓地方配發疫苗給診所，台北市政府出具公文佐證。（圖／台北市政府提供）

對此柯文哲下午在召開北市例行防疫記者會時，也坦言自己「錯了」，並強調北市府內部也在進行調查。「不需要去為這件事情找理由，該改的我們就去改。」柯文哲說，去解釋也沒有用，錯就是錯，「不過不要緊，我們會查，查完以後會給社會一個交代。」





而針對疫苗額外配送的原因，柯文哲也坦言是因為部分非北市府管轄的醫院施打速度不彰。「先是被說其他縣市都打完了，北市還沒打完，但疫苗配發下去的各個醫院，平時也不是我在管的。」柯文哲抱怨，北市方面只能以「AZ疫苗沒打完不派莫德納疫苗」為牽制，不過發現莫德納疫苗是中央直接派送到個醫院，所以只好再呼籲「如果不打就收回來，要打就盡快打。」



