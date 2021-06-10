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新北市機動快篩隊啟動　侯友宜：趕快出來篩！

新北市機動快篩隊啟動　侯友宜：趕快出來篩！
新北市機動快篩隊啟動　侯友宜：趕快出來篩！

健康醫療網

2021-06-10 18:31:02

【健康醫療網／編輯部整理】新北市長侯友宜於10日召開防疫應變會議，公布新增162例本土確診112例，其中中和區19例、板橋區18 例、三重區16例、永和區15例，其他包括蘆洲、新莊、樹林、土城、汐止等區也要密切注意，累計約5288例，提醒要落實防疫，熱區高風險民眾要盡速快篩。

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篩檢以無症狀者居多　找出隱形傳播鏈

侯友宜表示，新北社區篩檢站截至目前達4萬7487人，快篩陽性率整體為1.9%，比昨日2.06%稍微低。昨天篩檢人數為4411，找出32位陽性者，陽性率為0.7%，絕大部分是無症狀確診者居多，這些隱形在社區的傳播鏈，要想辦法找出來斷絕。

機動快篩隊啟動！　民眾快來篩及早治療

侯友宜指出，新北市成立前進社區里鄰的「機動篩檢隊」，3天為一個周期，由醫師與護理、行政小隊的配合，機動移動到熱區快速設站，協助找到隱藏感染鏈，阻斷疫情傳播，因為家庭群聚很多，鼓勵熱區應該要出來篩檢，強調「出來篩檢不是丟臉的事情」，如果發現是輕症，提早治療就會早點好，目前新北市共成立37處社區篩檢站，「我不怕數據高，就怕你不出來！」。

建立正確健康想法　保護自己也保護家人

侯友宜說，樂見陳時中部長說要推動社區、診所、企業與居家快篩，因為如果都把篩檢變成一個全民自我防衛的健康監測，就有辦法阻絕隱形傳播鏈，這做法絕對是正確的，提醒市民朋友不要怕，出來篩檢是保護自己也保護家人。

虛擬病房平台防隱性缺氧數值異常會發出警訊

侯友宜也推出「科技防疫」打造「遠距關懷虛擬病房平台」，針對防疫旅館與集中檢疫所，會發給體溫計與血氧儀，透過後端平臺，有醫護同仁從血氧監測雲端平台，追蹤、查詢個案身體狀況，一天監測兩次，後面也有社政、民政來關懷。因為隱形缺氧瞬間死亡案件，在昨天高達11.8%，血氧濃度92%以下，5天內死亡率14.33%，建議一小時內就醫，現在正試辦當中，未來連居家隔離者也會加入，給你更多關心與支持。

新北社區篩檢站



資料來源：健康醫療網 新北市機動快篩隊啟動　侯友宜：趕快出來篩！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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