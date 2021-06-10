COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高端稱二期解盲成功　食藥署：盡快審查！最快3天通過EUA

▲衛福部食藥署表示，對於高端二期解盲成功，會盡快展開審查，最快3到5天有機會通過、正式核發EUA。（圖／食藥署提供）
▲衛福部食藥署表示，對於高端二期解盲成功，會盡快展開審查，最快3到5天有機會通過、正式核發EUA。（圖／食藥署提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-10 18:26:11｜2021-06-10 18:27:13

國內疫情嚴峻，國產疫苗研發備受關注，高端疫苗公司今（10）天下午召開記者會，公布新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗期間分析數據解盲，高端疫苗總經理陳燦堅宣布，解盲成功，在安全性上所有受試者未出現不良反應。對此，食藥署表示會盡快展開審查，最快3到5天有機會通過、正式核發EUA。

我是廣告 請繼續往下閱讀
食藥署藥品組副組長吳明美提到，會分析高端二期臨床試驗結果，品質安全血清抗體資料送到食藥署，就會盡快展開審查，但最重要是6月下旬出爐的AZ疫苗血清疫苗抗體檢驗結果，比較之後才能確定療效，最快6月底、7月初，才能召開專家會議做出判定，不一定能一次拍板。

高端新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗，從今年1月22日開始第一位受試者疫苗施打，並於4月28日完成所有受試者第二劑疫苗接種。根據藥物主管機關的技術性要求與試驗設計，此臨床試驗已在5月28日達到所有受試者第二劑疫苗施打後一個月、以及中位數受試者追蹤二個月的期間分析條件。

高端表示，此次二期試驗安全性與耐受性良好，所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應，期間分析數據都合於預期，將盡快將期間分析報告、以及研發相關文件，送交至食藥署進行EUA緊急授權使用審查，並盡速向歐盟EMA及其他國際藥證主管機關諮詢及申請第三期臨床試驗。

高端指出，試驗發現，在免疫生成性部分，不區分年齡組情況下，疫苗組在施打第二劑後28天的血清陽轉率達99.8%；中和抗體之幾何平均效價（GMT titer）為662，GMT倍率比值為163倍增加。而20~64歲之疫苗組，血清陽轉率則為99.9%，中和抗體幾何平均效價（GMT titer）為733，GMT倍率比值為180倍增加。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.1%12.9%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
63.14%36.86%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
64.89%35.11%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.14%69.86%
2021-06-07-2021-06-10
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀