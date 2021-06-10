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新加坡疫情趨緩　14日起放寬最多5人聚會

▲新加坡連5天新增本土病例都在個位數，當局今天宣布，14日起分2階段放寬防疫措施。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡連5天新增本土病例都在個位數，當局今天宣布，14日起分2階段放寬防疫措施。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-10 18:43:43

（中央社記者侯姿瑩新加坡10日專電）新加坡連5天新增本土病例都在個位數，當局今天宣布，14日起分2階段放寬防疫措施，第一階段包括社交聚會人數限制放寬至最多5人，大型活動人數限制放寬至250人等。

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變種病毒來勢洶洶，新加坡原本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情保持穩定，但日前本土疫情升溫，當局於5月16日至6月13日期間加強各防疫措施，包括限制聚會人數最多2人、禁餐廳內用、盡可能居家辦公、限縮大型活動參與人數等。

自新一波防疫措施實施以來，新加坡每天新增社區案例數已逐漸下降，從6日起連續5天新增本土案例數都在個位數。衛生部今天通報，境內新增13人確診，包括4起本土案例及9起境外移入；全國累計確診人數為6萬2236人，病故人數維持34人。

有鑒於新增社區病例數減少，星國跨部會抗疫工作小組今天舉行線上記者會宣布，14日開始逐步放寬防疫措施，由「高警戒解封第2階段」進入「高警戒解封第3階段」。

抗疫工作小組聯合領導人之一、財政部長黃循財表示，14日起將分2階段逐步恢復更多社交、經濟活動。第一階段措施包括自14日起，聚會人數從最多2人放寬至最多5人，每戶家庭每天最多可有5名訪客。

其他措施包括景點遊客容量從目前的25%提升至50%，大型活動人數限制也有所放寬。電影院、會展活動、現場表演活動及運動賽事等人數限制放寬至250人，但所有參與者須事先接受檢測；若無事前檢測，活動人數最多50人。宗教活動及婚禮宣誓儀式適用同樣規定。

黃循財強調，接下來這段時間，民眾還是應該盡量在家辦公。

他表示，預計21日起進入放寬防疫措施第2階段，開放風險較高的活動，包括允許餐廳內用，但每組最多5人；健身房可恢復不戴口罩進行室內運動活動，但每人須保持至少2公尺的安全距離；婚宴也可以恢復。

另一名工作小組聯合領導人、星國衛生部長王乙康表示，新加坡才剛將疫情控制下來沒幾天，還需要再多觀察一段時間，因此決定分2階段逐步放寬防疫措施。

此外，黃循財表示，在新加坡逐步恢復更多活動之際，為了減少不戴口罩活動造成的感染風險，當局將要求從事美容護理服務，以及健身房、提供內用的餐飲店員工定期接受快速且簡易的檢測，例如快速抗原檢測。（編輯：馮昭）1100610

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