新加坡疫情趨緩　14日起放寬最多5人聚會

我是廣告 請繼續往下閱讀
自新一波防疫措施實施以來，新加坡每天新增社區案例數已逐漸下降，從6日起連續5天新增本土案例數都在個位數。衛生部今天通報，境內新增13人確診，包括4起本土案例及9起境外移入；全國累計確診人數為6萬2236人，病故人數維持34人。
有鑒於新增社區病例數減少，星國跨部會抗疫工作小組今天舉行線上記者會宣布，14日開始逐步放寬防疫措施，由「高警戒解封第2階段」進入「高警戒解封第3階段」。
抗疫工作小組聯合領導人之一、財政部長黃循財表示，14日起將分2階段逐步恢復更多社交、經濟活動。第一階段措施包括自14日起，聚會人數從最多2人放寬至最多5人，每戶家庭每天最多可有5名訪客。
其他措施包括景點遊客容量從目前的25%提升至50%，大型活動人數限制也有所放寬。電影院、會展活動、現場表演活動及運動賽事等人數限制放寬至250人，但所有參與者須事先接受檢測；若無事前檢測，活動人數最多50人。宗教活動及婚禮宣誓儀式適用同樣規定。
黃循財強調，接下來這段時間，民眾還是應該盡量在家辦公。
他表示，預計21日起進入放寬防疫措施第2階段，開放風險較高的活動，包括允許餐廳內用，但每組最多5人；健身房可恢復不戴口罩進行室內運動活動，但每人須保持至少2公尺的安全距離；婚宴也可以恢復。
另一名工作小組聯合領導人、星國衛生部長王乙康表示，新加坡才剛將疫情控制下來沒幾天，還需要再多觀察一段時間，因此決定分2階段逐步放寬防疫措施。
此外，黃循財表示，在新加坡逐步恢復更多活動之際，為了減少不戴口罩活動造成的感染風險，當局將要求從事美容護理服務，以及健身房、提供內用的餐飲店員工定期接受快速且簡易的檢測，例如快速抗原檢測。（編輯：馮昭）1100610