打疫苗還可看AV？網友讚「服務太好」衛生人員：是失誤

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，各國加速疫苗施打作業，為了拚接種率以及接種速度，也有不少國家會推出獎勵措施來鼓勵民眾接種疫苗。不過中美洲國家哥斯大黎加的一間接種站，被人爆料接種疫苗可以看成人片，讓陪同家中長輩去打疫苗的網友表示，「這服務真是太好了！」，不過接種站的衛生人員事後解釋，表示這全都是失誤。





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根據英國《每日星報》報導，日前有民眾到哥斯大黎加聖荷西市的一間疫苗接種站，發現等待區裡頭的電視突然開始播放成人片，播放的時候，等待區裡的民眾不為所動，繼續坐在椅子上。





一名推特網友JaviHIVer表示，他當日帶外公去接種疫苗，就發現這間接種站的「服務真是太好了」。另外一名目擊者巴波札(Anthony Barboza)指出，「原本螢幕播的是政府宣導影片，突然之間就變成了煽情的女女戀成人片」。





▲哥斯大黎加一間接種站被爆料可以打疫苗看AV，讓民眾超嗨。但衛生人員事後解釋這是誤播，並在當下急忙關掉電視。（圖／翻攝自JaviHIVer推特）

從影片中可以發現，民眾們都是相當淡定的看著成人片，直到現場的衛生人員發現不對勁，匆忙跑來試圖將電視關掉，第一時間還無法順利關閉，只能直接將連接插頭拔掉，並且向現場民眾道歉。





衛生人員推測可能是連結電腦出現錯誤，才會造成誤播。但還不清楚是系統故障，還是人為造成，目前相當單位也正在釐清當中。









