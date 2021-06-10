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影／黃世傑為疫苗配發亂象請辭　柯文哲：調查完再懲處

▲針對衛生局長黃世傑（右）對於疫苗分配混亂一事口頭請辭，台北市長柯文哲並未准辭，而是表示「等調查完再進行懲處」。（圖／台北市政府提供，記者丁上程製）
▲針對衛生局長黃世傑（右）對於疫苗分配混亂一事口頭請辭，台北市長柯文哲並未准辭，而是表示「等調查完再進行懲處」。（圖／台北市政府提供，記者丁上程製）

記者丁上程／台北報導

2021-06-10 18:35:30｜2021-06-10 19:16:12

台北市好心肝診所爆出非法為不具施打疫苗資格的民眾施打新冠肺炎疫苗，引發社會各界議論。由於該診所施打超過1000劑疫苗，數量之龐大也讓外界質疑北市府方面是否沒有妥善管控？對此台北市衛生局長黃世傑在今（10）日下午北市例行防疫記者會上，表示同仁在分配疫苗上的混亂，自己督導不周要負最大責任，已經向市長提出口頭請辭。而柯文哲則表示等到調查出爐、釐清真相後再做相關懲處。

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黃世傑在記者會上也還原疫苗的督導狀況，他表示是由副局長陳正誠負責，由於過去陳正誠在衛生局服務相當長的時間，以前流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、輪狀病毒疫苗等，都是由陳正誠進行督導分配，而這次也是由他進行主責。

不過黃世傑也強調，今年的狀況特別不一樣，因為新冠肺炎疫苗相當缺乏，且大家都很期盼疫苗，還要遵守相關規定，衛生局方面相關業務也多了非常多，整個業務處理也不是那麼容易。黃世傑直言，這次疫苗嚴重缺乏時候，同仁分配上造成混亂，讓社會很多意見，自己應該負最大責任，因為督導不周，已經向市長提出請辭。

而針對黃世傑提出口頭請辭一事，台北市長柯文哲事後也表示，目前全案進入調查，待調查出爐、釐清真相後再做相關懲處。柯文哲也慰勉衛生局同仁，表示「有疏失就改，有制度缺漏就補足，無須氣餒喪志、影響防疫工作」，更期勉同仁繼續努力、全心抗疫。

▲台北市政府10日上午公布疫苗配發給診所的狀況。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府10日上午公布疫苗配發給診所的狀況。（圖／台北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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