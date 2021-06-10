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一鍋完成！簡單上手懶人電鍋料理
如果你對於瓦斯爐還是有點畏懼，不妨可以先從「電鍋」開始嘗試，只要先把材料備齊放進內鍋，外鍋加一杯水按下去，等個 20-30 分鐘就有熱騰騰的飯菜可以吃，以下介紹三道推薦的電鍋料理：
一、牛奶鮭魚燉飯
- 材料：白飯（或米）、鮭魚、青花菜（綠花椰菜）、毛豆、起司片、牛奶
- 做法：
↓ 花椰菜洗淨把小樹切下來、鮭魚切塊
↓ 把飯、青花菜、鮭魚、毛豆放入電鍋內鍋，最後把起司片撕小塊鋪上
↓ 倒牛奶進去，只要底部有沾濕就好（如果是用米，牛奶就要和米 1:1）
↓ 外鍋倒一杯水，蓋上鍋蓋，按下電源
↓ 等待電鍋跳起後，可以把飯、起司和牛奶攪拌均勻，就完成了！
- 營養師簡評：鮭魚是低脂的蛋白質來源，富含 omega-3 脂肪酸，有助於抗發炎、保護心血管；十字花科的青花菜是抗癌明星，也還有豐富的膳食纖維保持腸道健康，用電鍋蒸還能保存更完整的營養；起司和牛奶就是補鈣的好幫手，也能幫助穩定情緒，在疫情延燒的處境下，也要讓自己安心健康過生活！
- 材料：飯（或米）、一顆大番茄、牛肉、高麗菜、玉米粒
- 做法：
↓ 番茄去蒂後，在底部用刀畫出十字（方便蒸熟後去皮）
↓ 牛肉沖洗後切小塊、高麗菜洗淨剝成小片
↓ 電鍋內鍋放入飯（或是米和水 1:1）、大番茄畫十字的地方朝上、均勻鋪上牛肉、玉米粒和高麗菜
↓ 外鍋一杯水，按下電源，等跳起後燜十分鐘
↓ 用湯匙把番茄壓爛，皮夾起來，拌勻就完成了！
- 營養師簡評：番茄中的茄紅素有強大的抗氧化力，加熱後與含有油脂的牛肉拌勻可以增加吸收率，而且熱量低又能增加飽足感；牛肉有豐富的鐵質，特別適合生理期前後需要補血的女生，不過屬於紅肉，一週吃一次就好不要過量；蔬菜類則是多多益善，也是可以依照自己冰箱庫存的蔬菜隨意調整。
除了電鍋料理之外，也很推薦自己炒飯和炒麵，一鍋就可以完成，而且因為外面賣的炒飯或炒麵通常都很油，蔬菜量也較不夠，而且步驟不難，變化性高，「鮭魚蔬菜炒飯」和「高麗菜肉絲炒麵」的食譜也可以詳見〈小學生午餐便當這樣準備，營養最滿分！ 〉，豐富自己的防疫菜單！
不想每餐煮？ 3 步驟幫自己帶便當
相信大家在家一定懶的每餐都自己煮，光是處理食材和烹煮肯定會花很多時間，所以如果想要一次煮多一點，幫自己「帶便當」也可以，跟著以下三步驟，最多冰個三天都沒有問題！
- 煮完沒吃就分裝：再還沒碰到口水之前就先分裝，避免細菌汙染。
- 裝完不燙就冷藏：分裝後不要在室溫放超過 4 小時，不燙的時候就可以加蓋放入冷藏。
- 確實復熱再享用：要吃便當之前先確認衛倒沒有異常，並且確實復熱，中心溫度要超過 70 度，也就是如果發現吃到中間還不夠熱，記得再重新加熱，別因為偷懶導致食物中毒就不好了。
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫生活對策／自煮零廚藝「一鍋料理」 營養師：懶人三步驟簡單幫自己備便當
【營養TalkTalk】孩子不吃飯、菜、肉該怎麼辦？就讓營養師一一來破解