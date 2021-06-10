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高端解盲成功　民眾黨：疑慮未解前仍應速購進口疫苗

▲高端疫苗今日召開記者會進行新冠肺談疫苗二期臨床試驗數據解盲。（圖／擷取自櫃買中心重訊記者會直播）
▲高端疫苗今日召開記者會進行新冠肺談疫苗二期臨床試驗數據解盲。（圖／擷取自櫃買中心重訊記者會直播）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-10 19:20:06

高端疫苗公司於今（10）日下午召開記者會，公布新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗期間分析數據解盲，總經理陳燦堅宣布解盲成功。台灣民眾黨立法院黨團表示，肯定業者在國產疫苗方面的努力，但在國產疫苗資訊未明、疑慮未解之時，中央政府當務之急應是盡速購進國外疫苗，除了穩定這波疫情，也給國產疫苗更足夠的時間來進行下一波試驗。

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民眾黨立院黨團晚間發表聲明表示，高端疫苗於今日下午宣布二期臨床試驗解盲結果成功，基本上肯定業者在國產疫苗方面的努力，也樂見生技產業能向前邁進一步。

不過，民眾黨也質疑，政府在國產疫苗的採購程序和法規規範方面，不願充分揭露資訊，也不與民眾充分溝通及說明，甚至縱容部分媒體人、網紅或側翼網軍，對質疑者進行抹黑輿論攻擊，甚至有民進黨黨職人員在網路上散播不實圖卡，被台灣事實查核中心認證為假消息，種種行為，讓民眾對於國產疫苗的信任度越來越低。根據民眾黨委託趨勢民調公司針對防疫議題施作民調，結果顯示有62%的民眾對於疫情指揮中心採購疫苗進度感到不滿意；近7成民眾不願意施打未國際認證的疫苗，顯示國人對目前國產疫苗的信任度嚴重不足。

民眾黨立院黨團認同台灣應當發展國產疫苗，但國產疫苗的茁壯需要時間與空間，而非急就章向食藥署取得EUA後立即上路施打，民眾黨主張國產疫苗抗體效價沒有問題，但抗體效價是否等於對病毒的保護力？資訊未明、疑慮未解之時，中央政府當務之急應是盡速購進國外疫苗，除了穩定這波疫情，也給國產疫苗更足夠的時間來進行下一波試驗。

民眾黨指出，儘管二期解盲成功，但今日公布的數據中沒有「保護力」相關數據，民眾黨團堅持國產疫苗應比照國際主流疫苗品牌，取得三期期中報告後再申請EUA開放國人施打。新冠肺炎疫情將可能流感化，國產疫苗仍有可為，但不該因政治因素而揠苗助長，反而毀損國產疫苗的公信力。

民眾黨強調，國產疫苗應比照國際標準，才能進一步爭取國際認證，讓國人安心施打、順利取得疫苗護照，甚至提供國際防疫實質幫助，指揮官陳時中也表示，國產疫苗「有不被國際認證的風險」，政府不能拿民眾的權益來當賭注。

▲台灣10日新增263本土確診案例。（圖／NOWnews）
▲台灣10日新增263本土確診案例。（圖／NOWnews）
 

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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