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有夠清涼！子瑜套上火辣泳衣　事業線、螞蟻腰大方全露

▲子瑜新曲中穿上鮮紅泳裝，性感再升級。（圖／JYP Entertainment YouTube）
▲子瑜新曲中穿上鮮紅泳裝，性感再升級。（圖／JYP Entertainment YouTube）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-10 19:19:11｜2021-06-10 19:22:29

南韓女團TWICE每年6、7月都會推出符合夏日的歌曲，新專輯《Taste of Love》明（11日）推出，9日先曝光主打歌MV《Alcohol-Free》，9位女孩造型再走清涼路線，台灣籍成員周子瑜更是穿上鮮紅色泳裝，鎖骨、事業線、蠻腰、長腿全都露，性感造型再獲得討論。 

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▲TWICE新曲造型很清涼。（圖／Spotify）
▲TWICE新曲造型很清涼。（圖／Spotify）
TWICE曾於2018、2020年分別推出《Dance The Night Away》、《MORE & MORE》，MV符合夏季呈現清涼造型；這次新專輯主打歌《Alcohol-Free》一如既往，9位成員換上火辣泳裝，雪白美肩、事業線、螞蟻腰到纖細長腿皆大方展露，性感模樣讓粉絲驚豔。 

TWICE新作品與Spotify合作，推出《TWICE presents Taste of Love, the Enhanced Album》讓粉絲可透過Spotify打造的內容，收聽新歌之外，也可以找到團體獨家錄製的影片內容，捕捉女孩們在參與一系列活動的任何瞬間，包含志效s’mores、Momo製作Alcohol-Free調酒，到多賢揭露自己練習生時期的日記，以及Mina完美的自拍技巧等所有一切。 

TWICE表示：「我們很開心在Spotify上為ONCE（粉絲名）及我們的粉絲帶來所有好玩及令人興奮的內容。我們很想念能夠親眼見到粉絲本人，所以我們希望這個Enhanced Album能讓你們感受到與我們有更多的連結。我們喜歡為大家創造Taste of Love，也希望你們享受透過幕後花絮了解這張專輯背後的靈感，以及一些意想不到的時刻，這些只有在Spotify上才能看到喔！」

▲▼子瑜（上圖左二，下圖）此次造型十分清涼，展露姣好身材。（圖／TWICE
▲▼子瑜（上圖左二，下圖）此次造型十分清涼，展露姣好身材。（圖／TWICE Twitter）
▲▼子瑜（上圖左二，下圖）此次造型十分清涼，展露姣好身材。（圖／TWICE
▲▼子瑜（上圖左二，下圖）此次造型十分清涼，展露姣好身材。（圖／TWICE
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