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苗栗縣長稱確診哪來人權　王婉諭斥歧視「別撕裂台灣」

▲苗栗縣長稱確診哪來人權，時代力量立委王婉諭斥歧視「別撕裂台灣」。 （圖／新頭殼）
▲苗栗縣長稱確診哪來人權，時代力量立委王婉諭斥歧視「別撕裂台灣」。 （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-06-10 19:12:42

苗栗縣今天(10日)新增43例確診案，多為外籍移工，對於苗栗祭出「移工外出禁令」政策引發外界批評，縣長徐耀昌卻回應，「確診、命都沒了，哪來人權？」對此，時代力量立委王婉諭痛斥，真的令人瞠目結舌的發言，並呼籲徐耀昌收回對確診者的惡意歧視，別再繼續撕裂台灣。

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苗栗縣政府6月7日宣布移工外出禁令，引發爭議，徐耀昌今天在記者會上反問，「難道外籍移工有不當行為，不能規範嗎？」拜託人權團體「確診了、命都沒有了，哪來的人權」，呼籲大家共體時艱。

對此，王婉諭表示，苗栗縣向來人口外移嚴重，「移工」已經是這片土地上的多元族群之一，不只支撐著我們的產業，也是照顧長者的重要勞動者，然而，在苗栗疫情爆發後，我們看到，卻是對於移工的種種追殺，甚至不分確診、接觸，只要是外籍移工，就通通禁止外出。這樣的「污名化」、「禁止外出」、「限制人身自由」等手段，不僅無助於防疫，更加深了恐慌與歧視。

王婉諭指出，禁止外出之後，移工族群被迫住進極度惡劣的環境，據苗栗縣議員宋國鼎得到的相關資訊，這些移工被迫送上遊覽車前往未知的地方，那裡的床板壞掉、冰箱發臭、拖鞋充滿污漬、牙刷沾有牙膏、個人衣物散落一地，甚至連水都沒有。

王婉諭感嘆，一句「確診，哪來的人權」，不只完全撕裂了移工族群對於這片土地的連結與感情，更歧視了所有確診者，讓同樣不幸確診的人，感到深深的不安及惶恐。

「我必須再說一次，沒有人願意確診，我們要對抗的，是病毒不是病人！」王婉諭強調，我們該做的，是給予不幸染疫的確診者，足夠的醫療資源；同時也給予移工足夠的翻譯協助，讓他們理解台灣疫情的各種狀況，並改善他們擁擠的住宿空間，再多的歧視與污名，不僅無助於防疫，甚至還會讓疫情風險升高。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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