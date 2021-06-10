苗栗縣長稱確診哪來人權　王婉諭斥歧視「別撕裂台灣」

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對此，王婉諭表示，苗栗縣向來人口外移嚴重，「移工」已經是這片土地上的多元族群之一，不只支撐著我們的產業，也是照顧長者的重要勞動者，然而，在苗栗疫情爆發後，我們看到，卻是對於移工的種種追殺，甚至不分確診、接觸，只要是外籍移工，就通通禁止外出。這樣的「污名化」、「禁止外出」、「限制人身自由」等手段，不僅無助於防疫，更加深了恐慌與歧視。
王婉諭指出，禁止外出之後，移工族群被迫住進極度惡劣的環境，據苗栗縣議員宋國鼎得到的相關資訊，這些移工被迫送上遊覽車前往未知的地方，那裡的床板壞掉、冰箱發臭、拖鞋充滿污漬、牙刷沾有牙膏、個人衣物散落一地，甚至連水都沒有。
王婉諭感嘆，一句「確診，哪來的人權」，不只完全撕裂了移工族群對於這片土地的連結與感情，更歧視了所有確診者，讓同樣不幸確診的人，感到深深的不安及惶恐。
「我必須再說一次，沒有人願意確診，我們要對抗的，是病毒不是病人！」王婉諭強調，我們該做的，是給予不幸染疫的確診者，足夠的醫療資源；同時也給予移工足夠的翻譯協助，讓他們理解台灣疫情的各種狀況，並改善他們擁擠的住宿空間，再多的歧視與污名，不僅無助於防疫，甚至還會讓疫情風險升高。
新聞來源為Newtalk 新頭殼