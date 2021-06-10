每天兩萬劑量能　屏東大型疫苗「快打部隊」待命

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潘孟安表示，目前屏東規劃最高施打量能每天能打2萬劑，中大型速打站會結合衛生所、醫院、診所，以及醫學中心等醫護和行政人力進駐，讓民眾可以迅速施打；另外，長照機構照顧人員與住民，將由責任醫院協助到機構施打，免去舟車勞頓，更降低感染風險。
潘孟安指出，中央流行疫情指揮中心公布15日起，AZ疫苗將開放1-6類施打，縣府依順位持續造冊，會儘速公布施打與預約細節，讓鄉親提早做好準備。
衛生局說，目前已規劃依據中央疫苗分配量調整接種策略，由合約醫院、診所及衛生所提供接種服務，若單批疫苗量超過1萬劑，則立即啟動社區疫苗接種站，已完成建置社區中大型速打站共10站。
包含屏東縣立體育館、屏東市大同高中、屏東市中正國中、屏東市公正國中、鹽埔鄉屏北高中、萬丹鄉萬丹國中、潮州鎮潮州高中、東港鎮東港靜思堂、新園鄉新園國中、恆春鎮恆春工商等，快速完成接種作業。
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