COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

每天兩萬劑量能　屏東大型疫苗「快打部隊」待命

▲屏東縣預置10處中大型疫苗速打站，縣立體育館為最大的場域，上下午場各同時容納600人施打疫苗。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.10）
▲屏東縣預置10處中大型疫苗速打站，縣立體育館為最大的場域，上下午場各同時容納600人施打疫苗。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.10）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-10 20:04:54

因應未來疫苗大量接種，屏東縣政府衛生局結合醫學中心，協助建置大型速打疫苗接種站，屏東除了14家責任醫院、33鄉鎮衛生所以及基層合約診所外，更已在全縣預置10處中大型疫苗速打站，屏東縣長潘孟安10日視察縣立體育館場域，第一時間指示相關醫護人員，視後續中央疫苗撥配數量啟動，收到疫苗即刻開打，讓符合資格的鄉親能就近接種。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲縣長潘孟安10日視察縣立體育館場域，第一時間指示相關醫護人員，視後續中央疫苗撥配數量啟動，收到疫苗即刻開打，讓符合資格的鄉親能就近接種。（圖／屏東縣政府提供,
▲縣長潘孟安10日視察縣立體育館場域，第一時間指示相關醫護人員，視後續中央疫苗撥配數量啟動，收到疫苗即刻開打，讓符合資格的鄉親能就近接種。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.10）
潘孟安表示，目前屏東規劃最高施打量能每天能打2萬劑，中大型速打站會結合衛生所、醫院、診所，以及醫學中心等醫護和行政人力進駐，讓民眾可以迅速施打；另外，長照機構照顧人員與住民，將由責任醫院協助到機構施打，免去舟車勞頓，更降低感染風險。

潘孟安指出，中央流行疫情指揮中心公布15日起，AZ疫苗將開放1-6類施打，縣府依順位持續造冊，會儘速公布施打與預約細節，讓鄉親提早做好準備。

衛生局說，目前已規劃依據中央疫苗分配量調整接種策略，由合約醫院、診所及衛生所提供接種服務，若單批疫苗量超過1萬劑，則立即啟動社區疫苗接種站，已完成建置社區中大型速打站共10站。

包含屏東縣立體育館、屏東市大同高中、屏東市中正國中、屏東市公正國中、鹽埔鄉屏北高中、萬丹鄉萬丹國中、潮州鎮潮州高中、東港鎮東港靜思堂、新園鄉新園國中、恆春鎮恆春工商等，快速完成接種作業。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.29%12.71%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
63.14%36.86%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
65.55%34.45%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.24%69.76%
2021-06-07-2021-06-10
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀