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地方搶打疫苗亂象　指揮中心雙管齊下祭行政、司法調查

▲針對地方搶打疫苗亂象，指揮中心副指揮官陳宗彥今（11）日再次呼籲縣市政府依接種類別順序施打，若違反規定將採取行政與司法雙調查。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
▲針對地方搶打疫苗亂象，指揮中心副指揮官陳宗彥今（11）日再次呼籲縣市政府依接種類別順序施打，若違反規定將採取行政與司法雙調查。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

記者顏真真/台北報導

2021-06-11 10:56:13

台北市才發生診所私自替非目標族群施打疫苗爭議，日本捐贈的124萬劑AZ疫苗又將於下周開打，外界擔心再掀另一波疫苗搶打亂象。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（11）日指出，對於未依照中央公布類別優先順序施打的縣市，將採取行政與司法調查雙管齊下。

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指揮中心今日上午召開全國防議會議，陳宗彥說明，會中除要求各縣市根據防疫原則依類別順序施打，做到標準一致、作法一致及腳步一致，要縣市政府注意審慎處理，同時也特別提醒一至六類要依照居住處所就近施打，以避免人員移動。

此外，對於幾個地方傳出沒有依照公布類別優先順序施打疫苗，陳宗彥強調，指揮中心將分2個部分處理，一個是行政調查，一個是司法調查，其中行政調查部分，會要求各縣市衛生局提出行政調查報告，指揮中心會就調查報告內容去做檢視，在司法調查部分，各地方相關檢調都會進行深入的調查。

陳宗彥也解釋為什麼要做類別的討論，並依序接種，這都是針對疫情的整體觀察及整個防疫措施的必要所訂定出來，他也請所有國人互相諒解跟體諒一下，現階就依照這樣的順序，才能將整個防疫的措施達到最好的效果，減輕醫療資源的運用，醫療量能充分發揮出來。他強調，優先順序都經過很詳細的討論。

至於不少地方政府在會議上也有建議將部分職業類別納入優先施打對象，陳宗彥表示相關建議的職業類別非常多，也有透過公會或職業團體提案到指揮中心，中央會依照疫苗數量、疫情、接種效果後續一併考量。

此外，有媒體詢問早上全國防疫會議北市府是否有討論到好心肝診所施打疫苗問題，陳宗彥說這部分會中並沒討論，個案部分已說明會進行行政與司法兩部分調查。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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