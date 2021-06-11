地方搶打疫苗亂象　指揮中心雙管齊下祭行政、司法調查

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此外，對於幾個地方傳出沒有依照公布類別優先順序施打疫苗，陳宗彥強調，指揮中心將分2個部分處理，一個是行政調查，一個是司法調查，其中行政調查部分，會要求各縣市衛生局提出行政調查報告，指揮中心會就調查報告內容去做檢視，在司法調查部分，各地方相關檢調都會進行深入的調查。
陳宗彥也解釋為什麼要做類別的討論，並依序接種，這都是針對疫情的整體觀察及整個防疫措施的必要所訂定出來，他也請所有國人互相諒解跟體諒一下，現階就依照這樣的順序，才能將整個防疫的措施達到最好的效果，減輕醫療資源的運用，醫療量能充分發揮出來。他強調，優先順序都經過很詳細的討論。
至於不少地方政府在會議上也有建議將部分職業類別納入優先施打對象，陳宗彥表示相關建議的職業類別非常多，也有透過公會或職業團體提案到指揮中心，中央會依照疫苗數量、疫情、接種效果後續一併考量。
此外，有媒體詢問早上全國防疫會議北市府是否有討論到好心肝診所施打疫苗問題，陳宗彥說這部分會中並沒討論，個案部分已說明會進行行政與司法兩部分調查。
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