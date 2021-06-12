首批莫德納疫苗　12日開放未打第一類醫事非醫事人員接種

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指揮中心表示，依據目前研究顯示，接種兩劑不同技術產製的COVID-19疫苗，第二劑接種後發生不良反應機率及嚴重程度較高，故不建議交替使用，惟若接種第一劑COVID-19疫苗發生嚴重過敏反應或產生任何(含對疫苗成分)嚴重的立即過敏或不良反應，並經通報疫苗不良事件通報系統(VAERS)判定為嚴重反應者，建議經醫師評估後接種不同技術產製的 COVID-19 疫苗，完成後續劑次。
指揮中心進一步表示，另依美國疾病管制及預防中心近期針對COVID-19疫苗接種不良反應事件監測發現：「曾有報告極少數年輕族群在接種mRNA疫苗後發生心肌炎的不良反應事件，大多發生在接種後數天內」。由於莫德納COVID-19疫苗屬於mRNA疫苗的一種，因此會在接種意願書上加上下列說明「接種mRNA疫苗後應注意若有發生胸痛、喘或心悸等症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史」。接種單位或地方政府衛生局如接獲相關不良反應事件通報，亦請依循相關作業進行通報，以利及時掌握。
指揮中心指出，為利接種作業推動及維持社交距離避免群聚，COVID-19疫苗接種後調整留觀時間為15分鐘，自我密切觀察15分鐘；但針對先前曾經因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種處或附近留觀至少30分鐘。倘持續發燒超過 48 小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，亦應儘速就醫，並說明疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。