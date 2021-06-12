國內首例疑似打AZ死亡 莊人祥：有心臟病、急性心肌梗塞
針對國內出現首例疑似因接種AZ疫苗死亡案例，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（12）日表示，經法醫研究所做解剖，他本身冠狀心臟病及急性心肌梗塞。他也提到最近家戶死亡案例，60歲以上就占89%，「這族群除高齡之外，還有就是有慢性疾病，像今日有幾個死亡個案都是到院死亡，除高齡還有糖尿病等慢性疾病，這也是為何感染後死亡比較高的原因。」
記者顏真真/台北報導
2021-06-12 14:59:45｜2021-06-12 16:49:44
由於國內出現首例疑似打AZ死亡案例，是不是有慢性病史的人，接種疫苗出現副作用比例較高？對此，指揮官陳時中表示，以前常談這些副作用及相關死亡案例會跟背景值比較，人生中相對也有有些疾病，可能造成重病及相對死亡會比較高，但這是否有相關，還要專家判定。
至於染疫死亡案例這部分，莊人祥說明，最近死亡年齡分布，80歲以上占31.4%，70歲至79歲占30.8%，60至69歲占28.2%，可以看出60歲以上死亡病例占了89%左右。
他進一步解釋，這族群死亡率高除高齡之外，還有就是有慢性疾病，像今日有幾個死亡個案都是到院死亡，除高齡還有糖尿病等慢性疾病。
此外，他也提到今日死亡案例中的案11526及案11043都是70多歲一男一女，看起來都是在家死亡，都有慢性病，前者有糖尿病、高血脂病史，6月4日在家昏倒，送院到院前死亡，目前待司法相驗；後者也有高血脂及腦血管病史，亦是6月4日到院死亡，也待司法相驗。
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