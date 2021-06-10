COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美胸女星給老公戴綠帽！成人玩具驗出「小王的體液」

▲日本「最強美胸」女星熊田曜子，被老公指控外遇。（圖／熊田曜子IG）
▲日本「最強美胸」女星熊田曜子，被老公指控外遇。（圖／熊田曜子IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-10 21:07:16

日本獲封「最強美胸」的女星熊田曜子，上月爆出被老公A男家暴，週刊《週刊文春》揭露其中原因，竟是熊田曜子給他戴綠帽，A男更在老婆包包裡發現成人玩具，他委託從事醫療工作的朋友檢驗DNA，發現上頭有別的男人體液，一口咬定熊田曜子外遇，但女方全盤否認。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲熊田曜子保養得宜，獲封日本「最強美胸」稱號。（圖／熊田曜子IG）
▲熊田曜子保養得宜，獲封日本「最強美胸」。（圖／熊田曜子IG）
熊田曜子老公A男因家暴老婆遭逮捕，女方決定離婚，A男接受《週刊文春》訪問否認動手，並透露老婆外遇，指她4月開始舉止異常，每次中午錄完節目《NON STOP！》人就消失，直到晚上才回家，A男更發現，老婆會在錄影當天的行程筆記本上畫上心號。 

A男更表示，4月在老婆包包裡發現成人玩具，他提供自己檢體、委託從事醫療工作的朋友檢驗DNA，發現上頭竟有別的男人體液，更加確定熊田曜子給他戴綠帽。

A男懷疑熊田曜子的外遇對象，就是《NON STOP！》的工作人員，於是偷偷在老婆包裡放錄音機，而有畫心號行程當天，老婆正好打電話給一個朋友；A男事後去找節目工作人員對質，但對方否認到底；熊田曜子經紀人也回應媒體，指A男陳述的一切並非事實。 

另一週刊《女性Seven》則拿出熊田曜子被家暴的證據，除了驗傷單，更有A男大聲喝斥與動手的錄音檔。內容中，因A男情緒激動，熊田深怕吵醒孩子，要求到另一房間溝通，但一進房間A男就動手打人，更痛罵她外遇，表示要殺死她，熊田怕到無法說話，苦苦哀求對方住手，隨後聯繫弟弟並報警，A男最後被6位警察制伏，逮捕至警局立案調查。

▲▼熊田曜子被老公指控外遇；男生卻被女生控訴家暴，提出錄音檔與驗傷單佐證。（圖／翻攝週刊文春、女性Seven）
▲▼熊田曜子被老公指控外遇；男生則遭女生控訴家暴，提出錄音檔與驗傷單佐證。（圖／翻攝週刊文春、女性Seven）
▲▼熊田曜子被老公指控外遇；男生卻被女生控訴家暴，提出錄音檔與驗傷單佐證。（圖／翻攝週刊文春、女性Seven）
▲▼熊田曜子被老公指控外遇；男生卻被女生控訴家暴，提出錄音檔與驗傷單佐證。（圖／翻攝週刊文春、女性Seven）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.45%12.55%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
62.16%37.84%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
65.4%34.6%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.13%69.87%
2021-06-07-2021-06-10
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀