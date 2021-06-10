美胸女星給老公戴綠帽！成人玩具驗出「小王的體液」

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熊田曜子老公A男因家暴老婆遭逮捕，女方決定離婚，A男接受《週刊文春》訪問否認動手，並透露老婆外遇，指她4月開始舉止異常，每次中午錄完節目《NON STOP！》人就消失，直到晚上才回家，A男更發現，老婆會在錄影當天的行程筆記本上畫上心號。
A男更表示，4月在老婆包包裡發現成人玩具，他提供自己檢體、委託從事醫療工作的朋友檢驗DNA，發現上頭竟有別的男人體液，更加確定熊田曜子給他戴綠帽。
A男懷疑熊田曜子的外遇對象，就是《NON STOP！》的工作人員，於是偷偷在老婆包裡放錄音機，而有畫心號行程當天，老婆正好打電話給一個朋友；A男事後去找節目工作人員對質，但對方否認到底；熊田曜子經紀人也回應媒體，指A男陳述的一切並非事實。
另一週刊《女性Seven》則拿出熊田曜子被家暴的證據，除了驗傷單，更有A男大聲喝斥與動手的錄音檔。內容中，因A男情緒激動，熊田深怕吵醒孩子，要求到另一房間溝通，但一進房間A男就動手打人，更痛罵她外遇，表示要殺死她，熊田怕到無法說話，苦苦哀求對方住手，隨後聯繫弟弟並報警，A男最後被6位警察制伏，逮捕至警局立案調查。
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