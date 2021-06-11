由台入境者確診　澳門宣布加強對台檢疫、延長醫學觀察期

澳門政府9日晚間公布其境內第52例輸入型新冠病例，一名在台灣就讀文化大學的澳門籍學生，返澳後確診，其在台灣同住的室友也證實感染。澳門政府於10日晚間宣布，將從11日起，加強對從台灣入境者的檢疫措施。

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▲澳門政府宣布，11日凌晨開始，延長曾到過台灣之人士，入境澳門後的檢疫及觀察期。（圖／翻攝自澳門政府官網）

× ▲澳門政府宣布，11日凌晨開始，延長曾到過台灣之人士，入境澳門後的檢疫及觀察期。（圖／翻攝自澳門政府官網）

根據澳門政府「新型冠狀病毒感染應變協調中心」公告，截至10日為止，澳門從未出現新冠病毒社區傳播，已連續438天無本地病例報告(包括無症狀感染者)，9日則有1新增境外輸入病例。累計確診病例52例，累計死亡0例，累計出院51例，50例為境外輸入病例，僅2例為輸入相關病例，無任何醫務人員受到感染。

在提到澳門的疫苗現況時，公衛部門聲稱，目前當地的mRNA疫苗剩約2萬劑，其中1萬劑需要預留給已接種第1劑疫苗的人士，剩餘的1萬劑僅夠已預約人士接種首劑，當局會因應疫苗使用量，要求疫苗供應商再供貨，強調並非供應量不足；而國藥疫苗存量約有30萬劑，當中需預留7萬劑給已接種第1劑疫苗的人，已再預訂20萬劑；至於阿斯利特捷利康疫苗(AZ)的計劃則不變，今年暫緩引進，強調前述2款疫苗總量便已足夠。

此外，因有從台灣入境的旅客，新冠病毒血清IgM抗體呈陽性，加上因應台灣疫情變化，自6月11日零時起，所有入境澳門前21天內，曾經到過台灣的人士，其醫學觀察期改為21天以及最少7天的自我健康管理，相關人士在第27天或之後需要進行核酸檢測，結果呈陰性者，其「澳門健康碼」會轉為綠碼。