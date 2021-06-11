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根據克里夫蘭醫學中心，行為健康治療師和身心教練Jane Pernotto Ehrman博士說，如果你曾經感到易怒、強調、焦慮的、暴飲暴食、食慾不佳、無法入睡、沒有活力、效率降低、飆車的想法等很可能是隔離疲勞的情況。這一種無能為力的感受，好比在一片大海中看不到陸地。
Ehrman博士說，每天定時收看新聞，但是大量接收新聞訊息時，過度關注資訊也是為何會感到疲勞的原因。此外，生活模式的改變不如以往娛樂及慶祝活動，重大的變化讓很多人處於震驚與衝擊當中，不知道下一步該怎麼做，常見發現自己情緒變得麻木不已，只想靜靜地躺在沙發上，這種麻木與疲勞耗盡了我們的動力。
你需要充電 以獲得額外平靜
Ehrman博士強調，我們能做的事就是好好充電及關注健康。首先，先緩解壓力和重新振作。如果不為自己抽出時間充電，容易隨時面對崩潰的風險，甚至耗損免疫系統。如果還沒有給自己時間充電，建議練習例如瑜伽、冥想、閱讀、洗澡、看有趣的電影等是放鬆心靈的自我照顧。
若是你正在經歷非常沉重的事情，短時間內你的處境似乎不會好轉時，博士提到，雖然有一條路要走，但我們可以從心態開始改變。她強調，最重要的是，當你處在非常困難的環境中時，首先要承認它們的存在，允許自己體驗到所有事情的悲傷和失去。然後，呼吸一下，記住沒有什麼是過不去，想想你的天賦、技能和前進的方法，就算最後還要考慮解決方法。
好好深呼吸 集中注意力
「在這些恐慌的時刻，呼吸是非常關鍵的。」Ehrman博士說，一旦你意識到自己開始焦慮和呼吸加速，注意你吸氣和呼氣，試著讓氣流從你的腦袋進入身體，然後問問自己「我為什麼要想這些事情？」也許我們沒有辦法控制進入腦海的想法，但可以決定不被哪些想法帶走。這就是為何放慢速度並花時間呼吸如此重要的原因，以便再次集中注意力。
適應新常態 繼續向前走
「人們希望回到他們記憶中的正常狀態，因為過去是多麼美好。」Ehrman博士說，於她而言，艱難的情況是讓我們重新審視自己想要過上不同和更好生活的重要機會。雖然變化猝不及防，令人恐懼，但我們不可能回到過去，那是回到生活的幻覺中，而非生活在真相中。她說，所能做的就是從已發生的事情中汲取智慧和洞察力，然後繼續前進。想想你今天想如何生活，以及如何將其帶入明天。
參考資料：Are You Experiencing Coronavirus Quarantine Fatigue?
資料來源：健康醫療網 你正在經歷隔離疲勞嗎？ 這樣充電找回內心平靜
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