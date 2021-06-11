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二期解盲成功！高端疫苗飆漲停　大股東基亞、云辰也漲停

▲高端疫苗昨（10）日公布新冠肺炎疫苗二期臨床試驗解盲成功，今（11）日一開盤就亮燈漲停，大股東基亞、云辰也亮燈漲停。圖為示意圖（圖／NOWnews資料照片）
▲高端疫苗昨（10）日公布新冠肺炎疫苗二期臨床試驗解盲成功，今（11）日一開盤就亮燈漲停，大股東基亞、云辰也亮燈漲停。圖為示意圖（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-06-11 09:16:58

高端疫苗昨（10）日公布新冠肺炎疫苗二期臨床試驗解盲成功，今（11）日一開盤就亮燈漲停，來到275.5元，委買張數來到1.2萬張。而高端疫苗大股東基亞也漲停，云辰同樣漲停板，分別來到86.6元與32.35元，也帶動生技族群紅通通。

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國內疫情嚴峻，國產疫苗研發備受關注，高端疫苗公司昨（10）天下午召開記者會，公布新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗期間分析數據解盲，高端疫苗總經理陳燦堅宣布，解盲成功，在安全性上所有受試者未出現不良反應。而食藥署表示會盡快展開審查，最快3到5天有機會通過、正式核發EUA。

消息一公布，高端疫苗再度拉出第三根漲停，來到275.5元，委買張數來到1.2萬張。而高端疫苗的大股東基亞與云辰同樣登高飆漲停，分別來到86.6元與32.35元，其中基亞委買張數5000多張，云辰委買張數1.1萬張。其他疫情概念生技股東洋漲2.79%、懷特漲約2%、亞諾法漲2%以上。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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