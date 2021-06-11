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吃粽腸沾黏　竟因做過腹部手術惹禍！

吃粽腸沾黏　竟因做過腹部手術惹禍！
吃粽腸沾黏　竟因做過腹部手術惹禍！

健康醫療網

2021-06-11 10:01:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名40歲的小玲（化名），過去曾患有子宮肌腺症，並在治療過後出現腸沾黏問題，所幸住院治療後獲得緩解。但不久前小玲因頻繁經痛前往婦產科就診，門診中她除了主述經痛問題，也提及自己在吃完粽子後肚子愈來愈鼓脹，甚至絞痛及便秘，懷疑二者是否有關連，然而在檢查過後，醫師發現小玲的子宮肌腺症再次復發，同時亦伴隨著腸沾黏的情況。而腸沾黏發生的原因，是因爲小玲過去採用傳統手術治療肌腺症，其傷口癒合過程中易導致沾黏情形，最後小玲透過腹腔鏡手術，同時治療子宮肌腺症及腸沾黏的問題，至今狀況良好。

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患者曾接受腹部手術　九成術後患有腸沾黏

收治案例的台北中山醫院婦產科主任鍾國騰醫師表示，除了粽子難消化外，曾接受過傳統剖腹手術也是小玲腸沾黏復發的原因之一。根據衛福部統計，接受腹部手術（如：子宮、卵巢、大小腸等）的患者中，約有93%會有腸沾黏問題。另外若曾罹患骨盆腔感染及子宮內膜異位症的患者，也容易因骨盆腔沾黏引起腸沾黏，其症狀多以腹痛、脹氣、嘔吐及便秘來表現，嚴重時甚至會造成腸阻塞，引發劇烈腹痛、發燒，甚至危機生命！

鍾醫師說明，手術後的沾黏通常7天內就形成，但約在3～6個月才有明顯症狀。目前針對沾黏的治療方式，大多先以保守治療為主，其過程為禁食、點滴輸液、放置鼻胃管引流、注射促腸蠕動針劑、禁食 ; 但部分患者因沾黏情況嚴重，僅透過保守治療無法解決問題，需進一步進行開刀治療。

沾黏為手術傷口所致　海扶刀無傷口最不易沾黏

鍾醫師補充，腹部手術後造成腸沾黏的原因在於，傷口癒合的過程中，我們身體啟動了自我修復的能力，在修復的過程中若把附近的組織都連結在一起，而就產生了「沾黏」！建議患者一開始可選擇海扶刀無創治療，因不會在腹壁及子宮留下傷口，故大幅降低後續粘粘機率。倘若患者仍需透過腹腔鏡或傳統剖腹手術等有傷口的治療方式時，可於術前與醫師討論使用防沾黏或止血產品，來降低腸沾黏發生的機率。

減少食用高纖維食物　餐後運動有助沾黏問題

鍾醫師提醒，有沾黏症狀的患者，平日應少量多餐、細嚼慢嚥，避免一次攝取大量的高纖維食物，如：粽子、糯米等，並建議用餐完進行適度的運動，幫助腸胃蠕動，最後也呼籲，端午節將近，雖然吃粽子為華人習俗之一，但疫情期間，也要遵守防疫規定，避免群聚進食哦！



資料來源：健康醫療網 吃粽腸沾黏　竟因做過腹部手術惹禍！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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