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提款機出鈔口竊不到錢　囂張犯嫌拿榔頭橇開毀損ATM

▲屏東縣內埔工業區外牆獨立設置的郵局ATM提款機遭人惡意破壞，警方獲報後到場發現ATM被砸的滿目瘡痍。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.06.11）
▲屏東縣內埔工業區外牆獨立設置的郵局ATM提款機遭人惡意破壞，警方獲報後到場發現ATM被砸的滿目瘡痍。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.06.11）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-11 11:01:07

屏東縣警察局內埔分局10日9時許接獲民眾報案，指稱內埔工業區外牆獨立設置的郵局ATM提款機遭人惡意破壞，警方到場勘察發現ATM被砸的滿目瘡痍，警察局鑑識科隨即派員到場協助勘察跡證，警方在24小時內迅速偵破，逮捕劉嫌並於內埔住家取出作案衣物，全案依竊盜、毀損等罪移送法辦。

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▲劉嫌因為拿不到錢，進而拿鐵鎚把螢幕、補摺機等整台ATM施暴砸爛期間更長達30分鐘，犯案後並將部分零件丟棄對面排水溝。（圖／記者黃正忠翻攝,
▲劉嫌因為拿不到錢，進而拿鐵鎚把螢幕、補摺機等整台ATM施暴砸爛期間更長達30分鐘，犯案後並將部分零件丟棄對面排水溝。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.06.11）

警方表示，根據現場監錄影像，歹徒於9日23時37分左右，身著雨衣、花色短褲、黑色拖鞋、手持鐵鎚犯案，全程配戴口罩增加辨識難度；歹徒沒有提款卡嘗試操作ATM鍵盤數次，欲竊取提款機內現金未成功，旋即拿出預藏的鐵鎚，毀損出鈔口、插卡處等處，隨後又拿鐵鎚把螢幕、補摺機等整台ATM砸爛，對ATM施暴期間更長達30分鐘，犯案後並將部分零件丟棄對面排水溝。

警方專案小組調閱大量監視器分析，發現犯嫌係以徒步方式犯案，沿路丟棄作案工具，配合科技偵查作為鎖定犯嫌身分，適巧遇犯嫌駕車回家，當場將年約55歲的劉嫌查緝到案，並於內埔住家取出作案衣物。

劉嫌雖刻意行走小路，且變裝改穿雨衣意圖讓警方辦案難度增高，但在屏東警方展現高度偵查能量、團隊合作，才能在案發24小時內迅速破案。

▲警方在24小時內迅速偵破，逮捕劉嫌並於內埔住家取出作案衣物，全案依竊盜、毀損等罪移送法辦。（圖／記者黃正忠翻攝,
▲警方在24小時內迅速偵破，逮捕劉嫌並於內埔住家取出作案衣物，全案依竊盜、毀損等罪移送法辦。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.06.11）

屏東縣警局內埔分局長蔡耀順表示，疫情期間警察全心投入第一線的防疫工作，但治安沒有空窗期，對於心存僥倖、趁勢作亂的宵小，警察絕對是強力執法，呼籲民眾減少外出及人際交流，以免自曝染疫風險。

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