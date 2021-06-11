柯文哲嘆「疫苗特權階級」！黃暐瀚7字點評：比獵巫重要

台北市「好心肝」診所日前傳出違規為不具施打資格的民眾施打疫苗，爭議爆發後，市長柯文哲除了在記者會上認錯，在昨（10）日晚間於臉書再次發文道歉，但也表示「搶打疫苗是出自『人性』，若疫苗足夠，台灣又怎會出現『疫苗特權階級』」，對此，資深媒體人黃暐瀚也直言7字，「都是為了活下去」。





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台北市長柯文哲昨（10）日晚間在臉書發文道歉，表示短短一個月，疫苗取代+0，成了台灣的關鍵字，不到一個月的時間，台灣社會恍如經過一次戰爭，5/24、5/25那兩天，對他們來說像是噩夢，「救護車載著病人，卻無法進入醫院急診，在台北的馬路上東奔西跑，無助之中盡是焦慮」。





柯文哲指出，在半個月之間，擋住疫情破口，把局面控制下來。雖然疫苗管控出錯，但不應一件事，抹煞所有衛生局同仁的辛苦。 柯文哲強調，疫情爆發後，幾乎整個局的同仁都犧牲了家庭生活、睡眠時間，全心投入這個城市的防疫工作，不停的疫調、協調，還有人因此而累倒，「請不要為了這件事而氣餒喪志。有疏失我們就改，有缺漏就補足，絕不能影響了防疫工作，這場仗還沒打完！你們是這個城市目前最重要的作戰部隊！無論如何都要撐住」。





▲柯文哲於昨（10）日晚間在臉書發文道歉。（圖／台北市政府提供）

歸根究底，想打疫苗，想搶疫苗，都是出自『人性』，如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？怎麼會有人深夜跑到診所排隊搶打？怎麼會有人因為打不到疫苗而憤恨？所以千萬不要再製造對立，這只會更傷害這個社會

對此，資深媒體人黃暐瀚也在臉書發文，直言「都是為了活下去」，並表示對柯市長所說的「想打疫苗、搶疫苗，都是出自人性，如果疫苗足夠，怎會有疫苗特權階級，所以千萬不要再製造對立，這只會更傷害這個社會」非常有感觸，也在文末呼籲「全島一命，快點補足疫苗，比爆料、獵巫、咎責更重要，加油，撐過去」。（編輯：郭佩蓉）



