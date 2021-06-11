NBA／KD下半場回神來不及 公鹿靠2人擊敗籃網開胡
拿下前2戰系列賽的籃網今(11)日作客公鹿主場，儘管Kevin Durant在下半場回神，全場繳出30分，但公鹿兩大當家更猛「字母哥」Giannis Antetokounmpo、Khris Middleton合繳68分，終場公鹿以86:83獲勝，季後賽次輪開胡。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-11 10:35:33
籃網守住主場，今是此系列賽首度前往第一服務廣場球場，開賽適應不良，首節僅拿到11分，公鹿拉開19分領先，但沒想到公鹿在次節陷入亂流，籃網單節回敬31:15，上半場打完籃網42:45追到只差3分。
易籃再戰，戰局相當膠著，上半場只拿7分的KD終於回過神來，單節攻下12分，不過公鹿靠著兩大當家Antetokounmpo、Middleton得分上30分穩住陣腳，籃網仍以65:57落後進入決勝節。
KD砍進超前三分球，不過很快地Middleton切入上籃緊咬比分，倒數1分鐘雙方接連失手，最後11.4秒，Jrue Holiday轉身上籃，公鹿再度要回領先，籃網最後一擊被公鹿成功防守給破解，終場前2罰俱中鎖定勝局。
Middleton攻下全場最高35分15籃板，Antetokounmpo挹注次高33分14籃板，全隊僅有這2人得分破雙位數。
兩隊此役命中率都不到4成，籃網更差一點，僅36.2%，KD下半場找回準心，全場繳出30分11籃板5助攻，Kyrie Irving貢獻22分，James Harden因傷休兵，代替先發的Bruce Brown添16分11籃板3助攻。