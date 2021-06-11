COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

NBA／KD下半場回神來不及　公鹿靠2人擊敗籃網開胡

▲公鹿兩大當家「字母哥」Giannis Antetokounmpo、Khris Middleton合繳68分，終場公鹿以86:83擊敗籃網，系列賽公鹿1比2籃網。（圖／美聯社／達志影像）
▲公鹿兩大當家「字母哥」Giannis Antetokounmpo、Khris Middleton合繳68分，終場公鹿以86:83擊敗籃網，系列賽公鹿1比2籃網。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-11 10:35:33

拿下前2戰系列賽的籃網今(11)日作客公鹿主場，儘管Kevin Durant在下半場回神，全場繳出30分，但公鹿兩大當家更猛「字母哥」Giannis Antetokounmpo、Khris Middleton合繳68分，終場公鹿以86:83獲勝，季後賽次輪開胡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
籃網守住主場，今是此系列賽首度前往第一服務廣場球場，開賽適應不良，首節僅拿到11分，公鹿拉開19分領先，但沒想到公鹿在次節陷入亂流，籃網單節回敬31:15，上半場打完籃網42:45追到只差3分。

易籃再戰，戰局相當膠著，上半場只拿7分的KD終於回過神來，單節攻下12分，不過公鹿靠著兩大當家Antetokounmpo、Middleton得分上30分穩住陣腳，籃網仍以65:57落後進入決勝節。

KD砍進超前三分球，不過很快地Middleton切入上籃緊咬比分，倒數1分鐘雙方接連失手，最後11.4秒，Jrue Holiday轉身上籃，公鹿再度要回領先，籃網最後一擊被公鹿成功防守給破解，終場前2罰俱中鎖定勝局。

Middleton攻下全場最高35分15籃板，Antetokounmpo挹注次高33分14籃板，全隊僅有這2人得分破雙位數。

兩隊此役命中率都不到4成，籃網更差一點，僅36.2%，KD下半場找回準心，全場繳出30分11籃板5助攻，Kyrie Irving貢獻22分，James Harden因傷休兵，代替先發的Bruce Brown添16分11籃板3助攻。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
82.05%17.95%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.58%12.42%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
62.15%37.85%
2021-06-08-2021-06-11
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀