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名家論壇》黃創夏／諷刺！「你OK，我先打」的同島一命

▲近期爆出特權施打疫苗的案例，兼任民進黨主席的總統蔡英文在9日主持中常會時就呼籲「輪到你在去打」。（圖／民進黨中央黨部提供）
▲近期爆出特權施打疫苗的案例，兼任民進黨主席的總統蔡英文在9日主持中常會時就呼籲「輪到你在去打」。（圖／民進黨中央黨部提供）

文/黃創夏

2021-06-11 10:31:45

時空環境不同，很多心境也已經隨之改變了。

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過去，台灣人驕傲地向全世界宣告：「Taiwan can help！」

500多天之後，已經是焦急地求告：「Taiwan needs help！」

甚至，原本台灣人最可敬的體貼：「我OK，你先領！」的禮讓口罩運動，如今在疫苗「患寡」又「患不均」焦躁之下，「你OK，我先打」的「特權疫苗」正激起人民公憤！

人民為什麼憤怒？

「共同家人」、「志工」、「跟隨長官出席防疫會議」，這些都可以成為理由，怎麼能不讓人民火冒三丈！

持平地說，這樣的發展是很令人傷心的，過去500多天以來，面對無影無形的病毒，台灣人確確實實發揮了「同島一命」的「命運共同體」精神，相互支持彼此體諒，完美地向世界證明台灣人的能耐，也正如《時代雜誌》所說的，「台灣最有效的防疫武器是台灣人民！」

但是，凡事光靠人民的「莊敬自強」終究只是防守，人民堅守了500天，本來就期待可以給政府最多的準備時間、最好的規劃和演練、最綿密的想定和對策、最專業的動員和整備、最豐厚的醫療資源儲備，以及最精實和足以從容應戰的醫護防疫團隊。

然而，一個「華航-諾富特破口」讓很多台灣人民錯愕、傻眼、甚至失望了，很多人都在問：「被偷走的500天」是怎麼回事？

持平的說，雞蛋再密也有縫，一再追究「3 +11」的決策是誰幹的？目前於事無補，破口就是破口了，趕緊滅火和堵住破口才是當務之急。

問題就在於很多人不解：怎麼給了這麼多時間、這麼多的預算、最高的信賴和信任、這麼多的寬容、這麼多的配合與犧牲，怎麼「防線」如此不堪一擊？瞬間就攻破陣地，馬上進入巷戰，全域瞬間進入戰火？

對「被偷走的500天」的困惑，讓行政院和指揮中心的被信任感與滿意度驟降，許許多多的政客和側翼也因此而慌慌張張，進而張牙舞爪，反而更讓人嫌惡，這些又笨又勤快的側翼，不但沒有幫忙政府，反而正在創造大量的敵人，和兩年前的「韓粉」一樣讓人厭惡，也同樣愚蠢！

此時此刻，特別奉勸執政黨好好看看蔡英文帶給你們的身教與言教吧！

看看蔡英文的格局吧，面對「你OK，我先打」亂象，蔡英文特別警告民進黨，在中常會上說，「我們是執政黨，更要做表率，請大家在地方宣導，依序施打，輪到你，再去打！」在這樣的場合、特別打開天窗說亮話，值得按個讚！

疫情當前，人民壓力深重，拜託執政當局，一定要好好服從蔡英文的氣度和領導，不要給總統找麻煩！

請不要忘記：「同住家人」和「志工」令人民痛恨，所以別急著由「中央圖房」發動反擊，請捫心自問：用「參加防疫會議」的理由把「顧問」列入「第二類順序」，如果你們還是一般老百姓，你認為多數人民可以接受嗎？

唉，發生的都發生了，現在多說無益，請執政的政府謹記，已經「被偷走了500天」了，現在真正要解決目前「患寡又患不均」的焦慮，全心全意去催促疫苗「準時」，最好「提前交貨」，才是正道。

「提前交貨」？側翼一定又要罵我癡人說夢了，且看看蔡英文最近的以身作則吧！

先看一個算式：「15萬+ 124萬+75萬 = 214萬」

214萬劑疫苗都是蔡英文這段日子積極努力急調救援的成績，除以288.66萬（目前為止實質到手的）等於74.1%，「四分之三」的現貨，都是蔡英文的努力，用盡所有脈絡，動用所有資源，替行政院解決當務之急，更證明了：只要有心，天下真的沒有「不可能」！

說實話，相較蔡英文用盡全力解決問題的努力和能力，還有指揮中心的前線奔波，只會天天在動腦子想要如何和在野黨打嘴鼓的行政院，這樣「偷走500天」的行政體系真的該檢討！

●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

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