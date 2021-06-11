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影／弟弟在家上體育課被「黑狗搗亂」　網：老師會笑翻！

▲學校因應疫情在家上體育課，沒想到黑狗同學一直在旁邊搗亂！（圖／網友陳君君授權提供） 
▲學校因應疫情在家上體育課，沒想到黑狗同學一直在旁邊搗亂！（圖／網友陳君君授權提供） 

文/寵毛網

2021-06-11 22:00:00

同學你能不能認真點？全國各級學校因應疫情實施在家上課，許多應該在戶外的課被移至室內，體育課便是其一，網友陳君君分享了家中孩子在上視訊體育課時，旁邊的黑狗同學不甘寂寞，不停咬扯弟弟的衣服拔河，彷彿在說：「我也要上！一起來玩！」。

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▲今天的主角狗狗「黑豆」！（圖／網友陳君君授權提供）
▲今天的主角狗狗「黑豆」！（圖／網友陳君君授權提供）
▲常常家人一起出去玩，更是弟弟的最佳玩伴。（圖／網友陳君君授權提供）
▲常常家人一起出去玩，更是弟弟的最佳玩伴。（圖／網友陳君君授權提供）
陳小姐朋友家的狗狗生了一窩幼犬，黑豆就是其中一隻，原先打算要跟父母一樣，培育成比賽犬以參加KCT（社團法人台灣畜犬協會）辦得台灣犬比賽，但陳小姐的兒子和黑豆一見如故，又因為他生日，於是實現弟弟願望將黑豆抱回家，從此變成彼此最親密的夥伴！黑豆：你坐一半、我坐一半，感情不會散！（圖／網友陳君君授權提供）

▲黑豆：你坐一半、我坐一半，感情不會散！（圖／網友陳君君授權提供）
▲黑豆：你坐一半、我坐一半，感情不會散！（圖／網友陳君君授權提供）
因應疫情關係，各級學校開始停課不停學的規則，弟弟也開始在家線上上課。這天在上體育課時，弟弟隨著老師的動作擺出各種姿勢，在旁邊觀察的黑豆腦袋轉了幾圈：「葛格現在家裡；葛格在家裡都會陪我玩，葛格現在在跟我玩！」於是黑豆立刻衝上前去，咬著弟弟的衣服不停拉扯，彷彿在說：「我也要加入，一起玩啊！」。

陳小姐將這隻可愛的黑狗同學上傳社團，引起許多網友的關注與留言，大家說：「老師看到應該也笑翻！」、「那個黑同學，你搗亂上課秩序唷！」、「哥哥脾氣無限好」、「老師要給葛格加分啦」。（編輯：李惠婷） 

▲指揮中心統計至6/10，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至6/10，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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