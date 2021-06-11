強生接力拜登　宣布英國捐1億劑疫苗協助全球抗疫

繼美國總統拜登（Joe Biden）宣布捐贈5億劑輝瑞（Pfizer）新冠疫苗協助全球抗疫後，英國首相強生（Boris Johnson）也宣布將「捐贈1億劑疫苗」，預計將在9月底前先送出500萬劑疫苗。





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拜登剛宣布要捐贈5億劑輝瑞疫苗以協助全球抗疫，強生在數小時後也宣布，英國至少提供1億劑疫苗給窮國。強生更表示，在今日（11日）登場的七大工業國集團（G7）高峰會也將會達成共識，捐贈10億劑疫苗，協助全世界在明年底前完成新冠肺炎（COVID-19）的疫苗接種。





強生辦公室公布的聲明中指出，英國的接種計畫相當成功，「我們現在得以跟需要的人分享一些過剩疫苗。我們將向前邁出一大步，朝永遠打敗這場疫病大流行邁進。」





根據《路透社》、《BBC》等媒體報導，強生表示預計英國將在9月底前先送出500萬劑疫苗，年底前會再送出2500萬劑。這些疫苗五分之一會送給特定國家，其餘疫苗則是捐贈給新冠疫苗全球取得機制（COVAX）。在先前強生已經向COVAX捐贈5億英鎊，並且協助阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠的疫苗研發，讓中低收入國家能夠以成本價取得疫苗。





▲英國首相強生表示英國的接種計畫相當成功。（圖／美聯社／達志影像)（圖／美聯社／達志影像）

在英國舉行的G7峰會前，法國、義大利、日本、德國、美國先後提出疫苗捐贈方案，英國則是到了舉行前夕才表態實際捐贈數量。G7峰會預計也將制定擴大疫苗生產的計劃，強生表示希望各國領袖能夠鼓勵其他藥廠以成本價提供疫苗。



