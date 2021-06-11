壹電視傳2員工「PCR陽性確診」　電視台回應了

壹電視猝逝攝影記者8日確認染疫，公司員工連兩天接受篩檢，沒想到，昨（10日）才公布200人快篩陰性後，晚間傳出有2名員工PCR轉陽性，造成電視台內部恐慌，對此，壹電視向《NOWnews今日新聞》解釋：「沒有對外公布原因是必須等衛生防疫單位的正式通知。」
娛樂中心／綜合報導
2021-06-11 10:54:37｜2021-06-11 11:28:44
對於昨晚傳出有員工確診，壹電視表示，公司深夜才知道有2位員工PCR陰轉陽，相關主管已經緊急商討，今天一早即著手處理後續疫調，「公司內部主管得到訊息後，一開始做積極部署並通知相關同仁，沒有對外公布的原因是必須等衛生防疫單位的正式通知。」
壹電視強調，公司接獲訊息後，立刻啟動內部管控機制，要求同仁立即通知相關同仁做好防護措施，「至於對外公布一事，屬防疫單位職責，在我們未獲正式通告前，無法對外發言。」（編輯：楊穎軒）
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