COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

壹電視傳2員工「PCR陽性確診」　電視台回應了

▲壹電視10日深夜傳出有2名員工確診，圖為壹電視主播許耀云。（圖／許耀云臉書）
▲壹電視10日深夜傳出有2名員工確診，圖為壹電視主播許耀云。（圖／許耀云臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-11 10:54:37｜2021-06-11 11:28:44

壹電視猝逝攝影記者8日確認染疫，公司員工連兩天接受篩檢，沒想到，昨（10日）才公布200人快篩陰性後，晚間傳出有2名員工PCR轉陽性，造成電視台內部恐慌，對此，壹電視向《NOWnews今日新聞》解釋：「沒有對外公布原因是必須等衛生防疫單位的正式通知。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲吳衣璇擔心父母，也不想搭上陽性公車。（圖／吳衣璇臉書）
▲壹電視員工於9日進行大規模篩檢。（圖／吳衣璇臉書）
對於昨晚傳出有員工確診，壹電視表示，公司深夜才知道有2位員工PCR陰轉陽，相關主管已經緊急商討，今天一早即著手處理後續疫調，「公司內部主管得到訊息後，一開始做積極部署並通知相關同仁，沒有對外公布的原因是必須等衛生防疫單位的正式通知。」

壹電視強調，公司接獲訊息後，立刻啟動內部管控機制，要求同仁立即通知相關同仁做好防護措施，「至於對外公布一事，屬防疫單位職責，在我們未獲正式通告前，無法對外發言。」（編輯：楊穎軒）

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月10日累計確診10928例，累計死亡案例349例。（圖／NOWnews製表）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月10日累計確診10928例，累計死亡案例349例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
82.05%17.95%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.58%12.42%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
62.15%37.85%
2021-06-08-2021-06-11
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀