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疫情影響了我們的日常，但我們可以減少內心的波動，該如何做呢？衛生福利部草屯療養院臨床心理師江依潔分享「防疫心生活，防疫心步驟」：
一. 改變習慣：檢視自己的環境，包含住家空間、工作場域乃至可能會有接觸的人際互動，因病毒深植我們的生活，過去習以為常的生活模式，需要更動，因此，著手進行自己可以執行的所有防疫步驟，並將之再習慣化。
二. 重點整理：只注意與自身相關的重要訊息，如留意政府疫情相關重要消息、重大政策宣布等，消化後簡單明瞭的給自己一個重點結語。
三. 動腦思考：現今資訊超載，真假訊息流竄，留意並動腦思考；減少接收任何來源的雜亂資訊，適時打斷自己，切勿逗留在資訊海。
四. 互相信賴：信任身旁親近的人，沒有人想生病，相信身旁的人也會盡力做好防疫，當看到不足處，以溫柔、耐心的提醒替代責罵。
五. 接納情緒：接納自己的情緒，情緒無對錯，當事件發生，產生相對應之情緒乃是正常，然而，情緒可能以各種情況來表徵，專注當下身體感受並學會覺察，並標記情緒。
六. 替代行為：當感到焦慮、緊張、憤怒等負面情緒時，試著在家找到喜歡的事情做，一來打發時間，二來所產生的正面感覺可以替代原本的負面感覺；另外，在家找一個安靜、舒服的空間，好好呼吸，感受氣息間緊、鬆的放鬆感。
七. 安全堡壘：建造內心安全堡壘，安全堡壘可以是人物地，如：親密他人、小物品、家、自己房間等，告訴自己在安全堡壘內我是安全的，我可以將我的擔心、焦慮都在這安全堡壘內宣洩和述說，安全堡壘陪伴並支持我。
八. 心心連結：減少人與人的連結，但增加心與心的連結，利用電話或LINE、視訊等軟體，關心遠方的親人或是在意的他人，也接受他人的關懷，雖不能見面，但心是一體的，增加同在感與被支持感，減少孤軍奮戰的感覺。
九. 期待光明：灌注自己及他人希望，防疫視同作戰，各方口水戰打的更是火熱，我們能做的不是口水混戰，而是相信政府及第一線工作人員，並照顧好自己。
十. 自我鼓勵：跟自己說聲辛苦了，覺得防疫工作累了的時候、煩的時候等，給自己一個微笑，鼓勵及肯定自己的努力，自己是防疫不可或缺的一環，我是棒的，有價值的。
日常情緒練習 緩解不安心理壓力
衛生福利部草屯療養院院長藍祚鴻表示，大環境的變動造成人心慌慌，平時可於日常生活中進行相關的嘗試與練習，減少因疫情而帶來的心理壓力，倘若仍無法降低內心的不安，亦感覺該負面感受已影響到日常生活，建議至身心科門診就醫，然而，在疫情當道，如不便至醫院就醫，可撥打「1925」諮詢專線尋求協助。
資料來源：健康醫療網 心情隨確診人數忐忑？ 臨床心理師教11個日常練習
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