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影／高雄好家載台北也跟進　史哲：一家人美味兩家人溫飽

▲史哲在粉專貼文中指出，看到台北市也跟進高雄開放計程車加入物流，深刻體認，面對巨變，政府要會應變。(圖／高適經發局提供)
▲史哲在粉專貼文中指出，看到台北市也跟進高雄開放計程車加入物流，深刻體認，面對巨變，政府要會應變。(圖／高適經發局提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-11 12:17:15

昨天台北跟進高雄好家載的防疫互助計畫，一路主導高雄好家載的副市長史哲昨(11)日晚間也透過粉專貼文，再次論述計畫的互助精神、執行內容，此次也將透過輔導餐廳攤商業者逐步數位轉型，為疫後生活新型態超前部署。史哲也認為，看到台北市也跟進高雄開放計程車加入物流，深刻體認，面對巨變，政府要會應變。

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面對疫情的巨變!史哲指出，高雄除了鬆綁法令，更雞婆的進行三方媒合的嫁接工程，短期是希望能救急，讓受害最深的餐飲跟計程車結合起來度過難關，長期來看也是希望加速整體服務業數位升級電子商務。

史哲也指出，高雄好家載上路一週，訂單量陸續增加，菜市場、夜市的夥伴們，也加入高雄好家載行列。疫情徹底改變了大家彼此的生活，但大家仍然可以互相幫助。

史哲也說，高雄好家載，除了透過數位經濟，在防疫的規範下，來促進餐廳與計程車的經濟運轉。更重要的核心概念是互助。在這個艱難的時刻，大家都很努力，努力配合防疫政策，但也因此受到衝擊。史哲也認為，透過三方互助，高雄好家載希望當大家宅在家，享用美食來療癒不能出門的鬱悶時，能夠同時協助到餐廳跟計程車司機，透過一家人的美味，帶給兩家人的溫飽。這就是互助的精神。

史哲也在貼文中也公開感謝經發局、一卡通、交通局、新聞局同仁，不分日夜設計、溝通與串連，並且持續修調改進；更要感謝Line、點餐平台業者、計程車車隊與司機們，一同協力加入，一起度過這次的難關。最後他也感謝每一位試著用高雄好家載的你們，謝謝！

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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