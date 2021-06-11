名家論壇》張銘祐／柯Ｐ「甩鍋」最佳範例

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如果疫苗是戰略物資，曾經宣示台北市市長任內不會有余文的柯文哲，在面對這樣的重大疏失，柯文哲臉書淡淡的表示：「做為台北市長，我已經就管理疏失的部分，向大家道歉。我也承諾台北市政府一定會調查清楚，絕對不會逃避相關責任。」卻又大甩鍋說了：「歸根究底，想打疫苗，想搶疫苗，都是出自『人性』。如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？怎麼會有人深夜跑到診所排隊搶打？怎麼會有人因為打不到疫苗而憤恨？所以千萬不要再製造對立，這只會更傷害這個社會。」
柯文哲更在臉書強調，疫情高峰時台北市人仰馬翻的辛苦，確實是這樣，當爆發社區感染時，整個台灣從地方到中央，每個醫護人員的辛苦不在話下，包含警義消、清潔人員、媒體記者，何嘗不是嚴謹的面對，不清楚柯市長管理失當，卻要拉出這些辛苦第一線人員當擋箭牌是何意？這一年多來柯市長面對將萬華做緊急處理，調查特種行業甚至關閉，心態是什麼？
記得馬英九市長任內發生「特別費案」，一個余文成替罪羔羊，從此奠定了台北市政府醜陋的官僚文化，況且好心肝診所不在台北市政府官網公布的疫苗接種合約診所名單內，他們如何取得疫苗？到底另外五家取得的診所，取得的樣貌是怎樣？柯市府又要輕輕帶過嗎？難道如柯市長表示的：「內部管控有疏漏，該調查就會調查，外面說要多少我們就給多少這不對，包含簽核，不應該一個股長就把疫苗送出去，該送政風檢查、內部調查的我們都會處理」。
依照柯市長的說法，又是一個市府衛生局的股長成為替罪羔羊？背後的政商關係到底是什麼，莫忘柯市長第一場台北市的疫情記者會，可是大聲嚷嚷的要疫苗。國內高端疫苗六月十日第二階段解盲成功的同時，不免發現醜化疫苗的政黨，卻傳出許多人用特權打了ＡＺ、或在之前已經打了ＡＺ，但是他們有對他們醜化的過程道過歉嗎？疫苗短缺儼然成為第三世界國家一樣，有錢有勢的，檯面上說一套，檯面下卻是私相授受。
台灣在國際政治環境中多了一個中國因素，取得疫苗上本來就困難許多，雖然日本贈送了一二四萬劑、美國預計贈送七十五萬劑，現在國內的量能約兩百多萬劑，國產的高端解盲成功、聯亞如果再解盲成功，能夠再贈加一千萬劑，因為疫情關係到人命，在野黨興風作亂跟中國共產黨一搭一唱，這就是很典型的認知作戰，在未有充足疫苗前，台灣人必須更團結面對做好防疫，但是政府首長更應該做出嚴謹的態度，才是人民之福。
●作者：張銘祐／政治評論員
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