日本官員、大老闆插隊打疫苗　「上級國民」搶接種爆亂象

台灣近日新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，更爆出了「違規接種」爭議，在日本也有類似事件發生。日本從2月起進行新冠疫苗施打作業，5月時更在東京以及大阪開設2間大規模接種中心，加速疫苗接種速度，但從各地不斷傳出地方首長、大老闆插隊接種。也有中央機關或市民機構官員想要搶先施打疫苗，卻擔心被批評是「上級國民」（意指特權、富裕人士），因而不敢明目張膽「自肥」。





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日本從2月起開始進行新冠疫苗施打作業，並且在5月時在東京以及大阪開設2間大規模接種中心。日本首相菅義偉9日在黨魁會議中表示，希望今年11月讓全日本民眾完成疫苗接種。目前日本開放優先接種對象為醫療人員以及65歲以上高齡長者，接下來才會輪到有慢性病、在安養院工作的人。





雖然地方首長、政府官員都沒有列在優先名單當中，卻傳出有地方首長搶先接種疫苗。雖然部分地方首長符合年齡資格，在當日接種名額有剩餘的情況下，將自己安排進優先施打順位中，但有地方首長以「安穩營運市政」為由，「插隊」打疫苗。





▲目前日本加速為65歲以上高齡長者以及醫療人員施打疫苗，卻爆出部分地方首長插隊接種，引發爭議。（圖／美聯社／達志影像）

島根縣雲南市市長以及副市長2人都不滿65歲，卻已經在4月28日就進行接種，他們表示自己是「市立醫院負責人」，使用了醫療人員的名額。埼玉縣富士見野市長更揚言「市長是指揮新冠肺炎對策之首，比照醫療人員基準辦理沒有問題」，連同自己的妻子、司機都一起帶去接種疫苗。





雖然地方首長插隊理由大多是「做好危機管理」，避免感染後「群龍無首」，但地方首長搶接種也惹出爭議，有地區認為讓「首長或議員優先接種不是很好」，厚生勞動省指出，優先接種對象是醫療人員以及高齡長者，地方首長不包含在內，但是如果有臨時取消的剩餘名額要進行分配，就由地方行政區自行判斷。





不只是地方首長，也有部分大老闆、權利人士運用特權、關係，將接種順位往前拉，引起社會大眾怒火。有護理師向《News Post Seven》指出，「明明疫苗數量已經不足，連自己醫院的工作人員都沒得打，卻有超市人員可以先接種，因為超市經營者跟市議會打通關係，讓議員幫忙將順位提前」，甚至還有人爆料「醫院院長帶著妻子一起接種就算了，住在東京的兒女也叫回來打疫苗」。





愛知縣西尾市5月時還爆出，副市長指示相關部門，為知名連鎖SUGI藥局創辦人杉浦廣一夫妻優先保留預約名額。SUGI藥局不僅在日本有1408間分店，西尾市也常常與他們合作，副市長事後坦承，因為一直受到SUGI藥局幫忙，一直想要怎麼「回報」，碰上SUGI控股的秘書前去關說，才會進行安排。





▲日本首相菅義偉先前為了訪美行程，因而優先施打疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

日媒報導指出，日本除了首相菅義偉為了4月訪美行程，因而優先接種疫苗之外，目前官員都還沒有接種。《產經新聞》報導指出，雖然有官員提出要在國會設置接種站，讓已滿65歲的議員接種，議案卻被擱置。許多議員擔心，在不少地方行政區都發生預約接種名額爆滿的情況之下，會被外界認為議員「擁有特權」。事實上在1月時，執政的自民黨為全體職員進行PCR檢測，就挨批是「特權階級」。





自民黨總務會長佐藤勉在上個月再次提案讓國會優先接種，否則發生群聚感染，議會也會因此停擺，直言「害怕輿論批判，議員不能接種，實在不合常理。這不符合危機管理的要求」，網路上隨即湧現「根本是上級國民！」等批判聲音。慶應大學教授山善博先前接受媒體訪問時指出，「真正的危機管理是不管發生任何狀況，不管是傳染病、生病或意外事故，行政業務都不會停滯。」認為並不是確保閣員、首長不會感染、生病。





日本目前已經有超過1594萬人至少接種1劑新冠疫苗，預計從12日開始讓全國民眾都能到大規模接種中心預約接種。日本政府也在日前宣布將開放民間企業等的職場集體接種，眾議院會在這一波職場接種，讓眾議員們ㄧ施打疫苗。



