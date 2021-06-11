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高端疫苗解盲！打安慰劑卻有「6%人想嘔吐」？醫師解惑了

▲昨（11）日高端疫苗宣布二期解盲成功，並公布公布的「第二期安全性解盲數據」。（圖／NOWnews資料照）
▲昨（11）日高端疫苗宣布二期解盲成功，並公布公布的「第二期安全性解盲數據」。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-06-11 12:58:57

昨（11）日國產的高端疫苗宣布二期解盲成功，其中安全性數據也引發各界關注。就有人好奇為何安慰劑組別，只打了0.5毫升食鹽水，卻還是有各種症狀出現。對此醫護粉專以及醫師都出面解釋疑惑「心理層面影響」。

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高端疫苗公布的「第二期安全性解盲數據」中顯示，單純施打0.5毫升生理食鹽水的「安慰劑組」中，有0.4%發燒、29.7%疲勞、16.6%肌肉痠痛、20%頭痛、12.6%腹瀉，最後有6.7%人有噁心嘔吐感。

▲針對施打安慰劑也有人出現症狀，醫療粉專「MedPartner
▲針對施打安慰劑也有人出現症狀，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」指出，在醫學上有兩個專有名詞，分別為「安慰劑效應」和「反安慰劑效應」。（圖／翻攝美的好朋友）
對此，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」指出，在醫學上有兩個專有名詞，分別為「安慰劑效應」和「反安慰劑效應」，其中「安慰劑效應」指病人雖然獲得無效的治療，但卻「預料」或「相信」治療有效，而讓病患症狀得到舒緩的現象；「反安慰劑效應」則相反，即使病人沒有病，或已接受有效治療，但因對疾病或療效負面的預期，而影響治療效果，甚至導致疾病。

此外ICU醫師陳志金則在臉書粉專上回應相似疑問，他提到「打到安慰劑的人，也可能以為自己打到疫苗，所以也出現預期性的不舒服，或者剛好他本身就有這個不舒服」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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