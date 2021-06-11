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好心肝爆特權疫苗？永豐餘生技總經理認了有打

▲永豐餘生技總經理何奕佳有打疫苗。（資料照／記者許家禎攝）
▲永豐餘生技總經理何奕佳有打疫苗。（資料照／記者許家禎攝）

娛樂中心、財經中心／綜合報導

2021-06-11 22:02:00

「好心肝診所」違規施打疫苗事件持續延燒，據傳名單中也有演藝圈明星、媒體人等，永豐餘生技總經理何奕佳、PCHome董事長詹宏志、藝人侯昌明與曾雅蘭夫妻、郭子乾、翁家明今（11日）都證實打了疫苗；媒體人黃怡文、趙少康澄清沒接種；愛奇藝副總楊鳴、主持人陳斐娟則沒有回應。

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關於永豐餘生技總經理何奕佳是否接種好心肝疫苗，稍早因幕僚理解有誤，代為回應「未施打」，但晚間何奕佳再度透過幕僚回應《NOWnews今日新聞》，「確實有施打，當天因接到診所通知可施打，當時沒有想太多就去了，對於造成社會大眾觀感不佳感到相當抱歉，也知道自己做錯事了。」

翁家明透過經紀人表示，8日接到診所通知，請他過去打疫苗，因為自己擔任醫療志工多年，「接到診所通知要打疫苗時，以為可能是診所人力不足，需要志工幫忙，又擔心志工有染疫風險，所以沒想太多，當天工作結束後去診所報到。」

▲翁家明自帶道具。（圖
▲翁家明以志工身分接受疫苗施打。（圖／民視提供）
詹宏志發聲明承認在好心肝注射一劑AZ疫苗。他表示，自己是好心肝基金會募款志工，也是固定在診所看病的病人，對醫院的通報不疑有他。但也強調，自己不是一個會運用特權的人，從前不是，未來希望也不會，更希望台灣很快可以取得足夠的疫苗，讓國人免於恐懼等待之苦。

好心肝爆出違規施打疫苗，據傳知名政論節目主持人陳斐娟也在其中，昨被問到施打疫苗一事，她掛電話未回應，今臉書被許多網友留言灌爆，有人聲援、有人酸言，反應兩極。

▲陳斐娟未對施打疫苗一事做出回應，網友到她臉書留言詢問。（圖／陳斐娟臉書）
▲陳斐娟未對施打疫苗一事做出回應，網友到她臉書留言詢問。（圖／陳斐娟臉書）
資深媒體人黃怡文也被傳在施打名單內，她在臉書表示，沒有去過好心肝診所，也不是志工，「我沒在好心肝施打疫苗，至今也沒施打過任何新冠疫苗。謝謝大家的關心。」強調只希望疫苗可以留給更需要保護的人。

▲黃怡文全文。（圖／黃怡文臉書）
▲黃怡文全文。（圖／黃怡文臉書）
侯昌明與曾雅蘭透過經紀人表示：「他們夫妻以資深志工的身分，也不定期的都會去門診幫忙，所以怕有被感染到的風險，因此也有『好心肝』擴大認定醫療相關人員的身分，所以施打。」

▲侯昌明（左）、曾雅蘭以診所志工身分打疫苗。（圖／資料照）
▲侯昌明（左）、曾雅蘭以診所志工身分打疫苗。（圖／資料照）
至於郭子乾方面，他日前才否認施打，今改口在臉書發聲明回應，提到今年3月時，他向「好心肝診所」預約了自費施打疫苗，雖然看到施打疫苗後許多人有不良反應，但他還是堅持要預約施打，原因是：「因為我的家裡，有兩位80幾歲的老人家。」

郭子乾解釋，家有高齡86歲的媽媽，是洗腎患者；82歲的岳母也有高血壓，「身為公眾人物，我拍戲、主持，常常全台跑透透，我擔心我如果染疫，會影響到家中的兩位長輩。」所以前幾天收到可以去施打疫苗的通知，沒又多想就直接去，他鄭重表示：「這次造成這麼大的風波，身為公眾人物，我思慮不周，在此鄭重向社會大眾道歉。」

▲郭子乾透露自己模仿技巧。（圖／公視提供）
▲郭子乾承認先打疫苗。（圖／公視提供）
另外，愛奇藝副總楊鳴名列「好心肝診所」疫苗施打名單，並對外坦承有打疫苗，記者求證楊鳴本人，對方電話不接、訊息未讀。

事實上，媒體人周玉蔻今早也爆料，質疑媒體大老趙少康也偷打VIP疫苗，不過趙少康隨後在直播節目中嚴正駁斥，「請大家放心，我不會幹這樣的事情！」還說手上也掌握一份施打名單。

▲中廣董事長趙少康表示，既然無法參選黨主席，當國民黨中評委沒有意義，請黨中央不用送聘書了。（圖／記者朱永強攝，2021.03.19）
▲趙少康否認特權打疫苗。（圖／記者朱永強攝）
▲台北市政府10日上午公布疫苗配發給診所的狀況。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府10日上午公布疫苗配發給診所的狀況。（圖／台北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
16.17%83.83%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.31%13.69%
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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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