好心肝爆特權疫苗？永豐餘生技總經理認了有打

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翁家明透過經紀人表示，8日接到診所通知，請他過去打疫苗，因為自己擔任醫療志工多年，「接到診所通知要打疫苗時，以為可能是診所人力不足，需要志工幫忙，又擔心志工有染疫風險，所以沒想太多，當天工作結束後去診所報到。」
詹宏志發聲明承認在好心肝注射一劑AZ疫苗。他表示，自己是好心肝基金會募款志工，也是固定在診所看病的病人，對醫院的通報不疑有他。但也強調，自己不是一個會運用特權的人，從前不是，未來希望也不會，更希望台灣很快可以取得足夠的疫苗，讓國人免於恐懼等待之苦。
好心肝爆出違規施打疫苗，據傳知名政論節目主持人陳斐娟也在其中，昨被問到施打疫苗一事，她掛電話未回應，今臉書被許多網友留言灌爆，有人聲援、有人酸言，反應兩極。
資深媒體人黃怡文也被傳在施打名單內，她在臉書表示，沒有去過好心肝診所，也不是志工，「我沒在好心肝施打疫苗，至今也沒施打過任何新冠疫苗。謝謝大家的關心。」強調只希望疫苗可以留給更需要保護的人。
侯昌明與曾雅蘭透過經紀人表示：「他們夫妻以資深志工的身分，也不定期的都會去門診幫忙，所以怕有被感染到的風險，因此也有『好心肝』擴大認定醫療相關人員的身分，所以施打。」
至於郭子乾方面，他日前才否認施打，今改口在臉書發聲明回應，提到今年3月時，他向「好心肝診所」預約了自費施打疫苗，雖然看到施打疫苗後許多人有不良反應，但他還是堅持要預約施打，原因是：「因為我的家裡，有兩位80幾歲的老人家。」
郭子乾解釋，家有高齡86歲的媽媽，是洗腎患者；82歲的岳母也有高血壓，「身為公眾人物，我拍戲、主持，常常全台跑透透，我擔心我如果染疫，會影響到家中的兩位長輩。」所以前幾天收到可以去施打疫苗的通知，沒又多想就直接去，他鄭重表示：「這次造成這麼大的風波，身為公眾人物，我思慮不周，在此鄭重向社會大眾道歉。」
另外，愛奇藝副總楊鳴名列「好心肝診所」疫苗施打名單，並對外坦承有打疫苗，記者求證楊鳴本人，對方電話不接、訊息未讀。
事實上，媒體人周玉蔻今早也爆料，質疑媒體大老趙少康也偷打VIP疫苗，不過趙少康隨後在直播節目中嚴正駁斥，「請大家放心，我不會幹這樣的事情！」還說手上也掌握一份施打名單。
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