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影／日本送疫苗只為報恩？他分析「台日友好」不單純

▲ 奕寬分析「台日友好」送疫苗事件，他認為並非僅報恩這麼單純。（圖／放鬆兄弟奕寬 授權）
▲ 奕寬分析「台日友好」送疫苗事件，他認為並非僅報恩這麼單純。（圖／放鬆兄弟奕寬 授權）

影像中心/綜合報導

2021-06-11 17:17:38

日本政府近日免費送台灣124萬劑AZ疫苗，在網路上掀起「台日友好」風潮，有人認為日本政府此舉，是為了一報311大地震時，台灣捐款相助的恩勞，也有人認為此「疫苗外交」不無是一件好事。居日台人YouTuber「放鬆兄弟奕寬」，時常在頻道上分享日本社會觀察影片，並分享許多日本居住時的知識等。近日他對「送疫苗」事件進行分析，並非網友、媒體所說的「報恩」這麼單純。

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▲ 他認為日本選在6月4日分送疫苗給台灣，背後一定有其微妙之處。（圖／放鬆兄弟奕寬 授權）
 

影片中他以時間點上做分析，以新聞報導內容為舉證，05月28日時中國警告日本：「不可以給台灣疫苗」；6月2日日本政府宣布，大約6月下旬會分送疫苗給台灣。隔一天3日，日本媒體指出此舉「恐引起中國不滿」，同日晚上7點半政府又突宣告：明（4日）就送疫苗給台灣！奕寬認為，在一個對中國很敏感的時機點（6月4日）上，日本政府決定送疫苗給台灣，這背後一定有些許的微妙存在。

影片後半段，奕寬繼續分析為何日本政府會送疫苗給台灣。他說到日本投資COVAX近10億美金，齊助全球戰勝疫情，此舉也讓日本一舉躍上G7（7大工業國組織）國家中的第二名，所以日本不僅只幫助台灣，還幫助很多開發中的國家，認為只為「報恩」、「展現台日友好」並不是送疫苗的單一要素，有一部分跟政治因素也有關聯。

在影片中奕寬也提醒要感謝日本的贈送行為，同時提醒大家，拍影片不是要大家站在哪一方，而是希望台灣不要再拿疫苗吵架、製造對立，最終台灣都算是受益者，也分享自己居住日本時，所遇到的奇人軼事，部分日本人竟認為疫情都是「政治操弄」而非真實存在，讓他感到很不可思議。影片曝光後，也有不少網友表示分析中肯：「感謝日本之餘，還是要理性看待捐疫苗這件事」、「沒錯，日本不是只有捐台灣，只是有些小地方好像有含義」（影音編輯：謝美伶）

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▲ 奕寬認為，台灣不該再拿疫苗吵架、製造族群對立。（圖／放鬆兄弟奕寬 授權）
▶ 感謝授權：放鬆兄弟奕寬 
完整影片：https://youtu.be/V32WMNxOcNk

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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