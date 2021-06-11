影／日本送疫苗只為報恩？他分析「台日友好」不單純

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影片中他以時間點上做分析，以新聞報導內容為舉證，05月28日時中國警告日本：「不可以給台灣疫苗」；6月2日日本政府宣布，大約6月下旬會分送疫苗給台灣。隔一天3日，日本媒體指出此舉「恐引起中國不滿」，同日晚上7點半政府又突宣告：明（4日）就送疫苗給台灣！奕寬認為，在一個對中國很敏感的時機點（6月4日）上，日本政府決定送疫苗給台灣，這背後一定有些許的微妙存在。
影片後半段，奕寬繼續分析為何日本政府會送疫苗給台灣。他說到日本投資COVAX近10億美金，齊助全球戰勝疫情，此舉也讓日本一舉躍上G7（7大工業國組織）國家中的第二名，所以日本不僅只幫助台灣，還幫助很多開發中的國家，認為只為「報恩」、「展現台日友好」並不是送疫苗的單一要素，有一部分跟政治因素也有關聯。
在影片中奕寬也提醒要感謝日本的贈送行為，同時提醒大家，拍影片不是要大家站在哪一方，而是希望台灣不要再拿疫苗吵架、製造對立，最終台灣都算是受益者，也分享自己居住日本時，所遇到的奇人軼事，部分日本人竟認為疫情都是「政治操弄」而非真實存在，讓他感到很不可思議。影片曝光後，也有不少網友表示分析中肯：「感謝日本之餘，還是要理性看待捐疫苗這件事」、「沒錯，日本不是只有捐台灣，只是有些小地方好像有含義」（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：放鬆兄弟奕寬
完整影片：https://youtu.be/V32WMNxOcNk
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