NBA／快艇雙星接連熄火 米契爾轟37分率爵士2連勝
季後賽次輪，爵士和快艇系列賽第2戰，爵士一哥Donovan Mitchell(米契爾)延續主場好表現，再度轟下全場最高37分，隊友也很幫忙，全隊飆進20顆三分球追平隊史季後賽新高，終場以117:111拿下2連勝。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-11 13:27:18
Mitchell今天上半場就展現火燙手感，攻下27分，幫助爵士拉開66:53領先，反觀快艇雙星Kawhi Leonard、Paul George上半場兩人攻下25分，還不到對手一哥的一半。
易籃再戰，快艇靠著先發後衛Reggie Jackson第三節獨拿16分，將差距縮小到7分進入第四節，又是Jackson砍進三分球後，快艇首度反超，不過頭號種子也不是省油的燈，點點開花攻下一波14:2再度要回雙位數領先。
最後一分鐘，儘管George連拿6分，但爵士分數穩定進帳，終場以6分之差獲勝。Jackson攻下快艇最高29分，前役被罵到臭頭的George終於回神，挹注27分10籃板6助攻，但另一主將Leonard背上犯規麻煩僅繳21分，明星後衛Rajon Rondo沒有上場。
爵士以一哥Mitchell的37分3籃板4助攻為最佳，三分球12投6中，而替補登場的Jordan Clarkson貢獻次高的24分，三分9投6中，全隊飆進20顆三分球追平隊史紀錄，當家中鋒Rudy Gobert添20籃板創個人季後賽新高。