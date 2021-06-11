NBA／快艇雙星接連熄火　米契爾轟37分率爵士2連勝

我是廣告 請繼續往下閱讀

爵士以一哥Mitchell的37分3籃板4助攻為最佳，三分球12投6中，而替補登場的Jordan Clarkson貢獻次高的24分，三分9投6中，全隊飆進20顆三分球追平隊史紀錄，當家中鋒Rudy Gobert添20籃板創個人季後賽新高。