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今晚衝嗎？／防疫在家「睡衣趴」　琳妲、鬼鬼睡袍超性感

▲本周《今晚衝嗎？》以「睡衣趴」為主題。
▲本周《今晚衝嗎？》以「睡衣趴」為主題。

新媒體行銷處/綜合報導

2021-06-11 14:00:00

由派翠克，海產共同主持的全新談話性節目《今晚衝嗎？》，就算在疫情期間依舊四處衝衝衝！ 10 日晚間 9 點繼續突破空間的限制，於「NOW電玩」、「酷瞧」的臉書與Youtube、 Twitch 等影音平台聯合直播，與助理主持郭鬼鬼、特別來賓琳妲、孫生五人一同在線上舉辦虛擬的「睡衣趴」！

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不過本次直播開始後就馬上發生了「放送事故」，那就是特別來賓之一的孫生竟然沒有在攝影機面前準備開始本次的節目，讓海產大呼孫生「是不是忘記在工作」。不過這小小的插曲依舊擋不了本周《今晚衝嗎？》衝下去的心情，由鬼鬼擔任關主，讓海產、派翠克、琳妲以及孫生四人對抗，鍛鍊一下待在家而退化的腦袋和身體。

首先第一關為「主題接歌」，關主鬼鬼會說出一個主題，四人必須立刻唱出符合主題的歌詞，考驗對於歌曲與歌詞的敏感度。前兩個主題「林俊傑歌曲」、「台灣女子團體歌曲」還可以應付，但最後一個「歌詞或歌名中有我愛你三個字」可就讓四人有點招架不住，最後由派翠克贏下這一分。

緊接著來到第二關卡「詞彙街龍」，依照不同主題接下去對應的詞彙，並採取害人制，意指接完以後可以指定下一個要給誰接。例如題目是跟數字有關的成語，就可以說「一石二鳥」。本關戰鬥異常的激烈，尤其在第三題「黃色的卡通人物」和第四題「AV女優名字」時更是連環砲似的快速輪迴，也讓網友看了哈哈大笑。

最後一關「支援前線」，則是採取了在家模式，只要用手邊的資源拿出符合鬼鬼指定的物品就算過關，每一題最快的三位可以得一分。其中在「會震動的東西」一題中，海產、派翠克以及孫升都不約而同地拿出了PS5的手把，羨煞許多目前仍在搶PS5的粉絲。

既然本周主題是「睡衣趴」，那當然最後也得符合一下主題。由於同時在線觀眾突破200人，鬼鬼和琳妲也分別換上了自己平常在家的睡覺服裝，性感姿態讓聊天室都快暴動。



 鬼鬼性感的睡衣。


《今晚衝嗎？》目前於每週4晚間9點，在《NOW電玩》臉書，《酷瞧Coture》臉書、Youtube頻道直播，喜愛的網友別忘了多多支持按讚，並留言互動一起衝一波爆聊。

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