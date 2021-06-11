今晚衝嗎？／防疫在家「睡衣趴」　琳妲、鬼鬼睡袍超性感

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首先第一關為「主題接歌」，關主鬼鬼會說出一個主題，四人必須立刻唱出符合主題的歌詞，考驗對於歌曲與歌詞的敏感度。前兩個主題「林俊傑歌曲」、「台灣女子團體歌曲」還可以應付，但最後一個「歌詞或歌名中有我愛你三個字」可就讓四人有點招架不住，最後由派翠克贏下這一分。
緊接著來到第二關卡「詞彙街龍」，依照不同主題接下去對應的詞彙，並採取害人制，意指接完以後可以指定下一個要給誰接。例如題目是跟數字有關的成語，就可以說「一石二鳥」。本關戰鬥異常的激烈，尤其在第三題「黃色的卡通人物」和第四題「AV女優名字」時更是連環砲似的快速輪迴，也讓網友看了哈哈大笑。
最後一關「支援前線」，則是採取了在家模式，只要用手邊的資源拿出符合鬼鬼指定的物品就算過關，每一題最快的三位可以得一分。其中在「會震動的東西」一題中，海產、派翠克以及孫升都不約而同地拿出了PS5的手把，羨煞許多目前仍在搶PS5的粉絲。
既然本周主題是「睡衣趴」，那當然最後也得符合一下主題。由於同時在線觀眾突破200人，鬼鬼和琳妲也分別換上了自己平常在家的睡覺服裝，性感姿態讓聊天室都快暴動。
鬼鬼性感的睡衣。
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