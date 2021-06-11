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廣州疫情特點：患者病情進展快　重症比例高

▲廣州醫學專家表示，當地這波疫情的特點是：年齡大的患者較多，患者病情進展很快，進入重型和危重型患者的比例相對偏高，大約是10%到12%的比例。。圖為荔灣區民眾接受核酸檢測。（圖／美聯社／達志影像）
▲廣州醫學專家表示，當地這波疫情的特點是：年齡大的患者較多，患者病情進展很快，進入重型和危重型患者的比例相對偏高，大約是10%到12%的比例。。圖為荔灣區民眾接受核酸檢測。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-11 15:45:37

（中央社台北11日電）廣州醫學專家表示，當地這波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的特點是：年齡大的患者較多，患者病情進展很快，進入重型和危重型患者的比例相對偏高，大約是10%到12%的比例。

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官媒央視新聞昨天報導，中國國務院聯防聯控機制綜合組廣東工作組醫療救治組專家、廣東省中醫院副院長張忠德表示，當前這波疫情的特點就是，年齡比較大的患者較多，患者病情進展很快。

對於這次廣州和先前其他城市的患者病徵表現上有何不同，張忠德說，廣州患者的症狀比較明顯，在其他地方主要症狀是發燒的病人不是特別多。廣州80%左右的病人都有發燒，而且很高。病毒的載量很高，而且病毒載量降低的速度很慢。

另一名醫療救治組專家、中山大學附屬第一醫院重症醫學科主任管向東表示，與武漢疫情以來以及後面20多次局部聚集性疫情的病人相比，這次進入重型和危重型患者的比例相對偏高，大約是10%到12%的比例。

他說，以往有的是2%到3%、高一點5%到8%，局部的也有8%到10%。這一批進入重型和危重型的比例比較高，有可能是疫情毒株致病率比較強。

廣州這波疫情從5月21日開始，至6月10日已有128名境內感染者，感染的是印度變種病毒株。（編輯：張淑伶/周慧盈）1100611

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