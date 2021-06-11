快訊／新增286例本土病例！另有24例死亡個案

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指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案(案12479)，為泰國籍30多歲男性移工，2月7日曾在泰國當地檢出COVID-19陽性，3月23日自泰國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，4月7日檢疫期滿採檢結果為陰性，6月8日出現發燒及咳嗽症狀，6月10日就醫採檢，於今日確診(Ct值31，次日再驗核酸檢測陰性，血清抗體陽性)；已匡列個案接觸者13人，皆列為居家隔離。
指揮中心統計，累計804,931例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含781,334例排除)，其中12,500例確診，分別為1,153例境外移入，11,294例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增9例空號 (案6616、9671、10339、10348、10350、10359、10452、11381、11865)，累計87例移除為空號。確診個案中385例死亡。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。