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快訊／新增286例本土病例！另有24例死亡個案

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-11 14:07:03

指揮中心表示，今（11）日新增286例本土病例，為141例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月19日至6月10日。個案分佈以新北市120例最多，其次為苗栗縣56例、臺北市49例、桃園市19例、新竹縣12例、基隆市8例、彰化縣7例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹市各3例、雲林縣及花蓮縣各2例、臺南市1例。其中雙北地區以外縣市117例中，109例為已知感染源，8例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

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指揮中心說明，今日新增24例死亡個案，共計為男性12位、女性12位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月3日至6月8日，確診日介於5月15日至6月10日，死亡日介於6月2日至6月9日，詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案(案12479)，為泰國籍30多歲男性移工，2月7日曾在泰國當地檢出COVID-19陽性，3月23日自泰國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，4月7日檢疫期滿採檢結果為陰性，6月8日出現發燒及咳嗽症狀，6月10日就醫採檢，於今日確診(Ct值31，次日再驗核酸檢測陰性，血清抗體陽性)；已匡列個案接觸者13人，皆列為居家隔離。

指揮中心統計，累計804,931例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含781,334例排除)，其中12,500例確診，分別為1,153例境外移入，11,294例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增9例空號 (案6616、9671、10339、10348、10350、10359、10452、11381、11865)，累計87例移除為空號。確診個案中385例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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