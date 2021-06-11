原地過節勿亂跑 台南景區古蹟響應防疫全未開放

新冠肺炎三級警戒延長至6月28日，台南市長黃偉哲表示經交通局了解後端午連假抵台南的車票原本售出3000多張，他呼籲想要返鄉民眾原地過節就好，今(11日)車票數已降為2000多。黃偉哲表示感謝鄉親的配合，也提醒大家台南市各大景區(包含雲嘉南濱海國家風景區/西拉雅國家風景區/台江國家公園)、古蹟、景點及登山步道均已封閉不開放，請市民朋友共體時艱忍一忍，勿闖入及訪友群聚。





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觀光旅遊局局長郭貞慧表示，全台防疫需要大家配合，觀旅局歡迎在外的台南鄉親與遊子，端午連假想跟家人視訊問好時，可下載台南旅遊網線上逾5000張的圖庫照片或精選出的37區美圖，即可一秒置身台南解鄉愁！台南並有超過200家的安心餐廳提供外帶外送服務，更有不少飯店或餐廳推出宅配菜色，歡迎大家多利用，疫情期間也不要忘了持續支持愛店美食，一起撐過疫期。











黃偉哲再次呼籲「三不一多」—不返鄉、不群聚、不移動、多宅配，北部親友非必要請勿返鄉，可多加利用視訊或電話表達關心。為降低接觸風險，希望大家多使用宅配服務，或外出採買時一次購足，減少群聚。台南市也將於車站出入口設置紅外線體溫儀，台南、麻豆及新營等長途客運實施出口量測體溫，公共運輸場站也由環保局定期實施戶外50公尺公共環境消毒作業，場站、車輛不但每日消毒，也要求每4~6小時針對扶手、拉環、座椅等重點區域加強，提升防疫效果。返鄉民眾如有相關症狀，請立即至14家責任醫院就醫。同島一命，誰都不是局外人，在不久的將來，大家共同防疫成功解除新冠肺炎防疫管制措施後，絕對歡迎外地鄉親隨時回家、全國各大小公司行號來到台南辦理員工旅遊及企業家庭日活動！











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